Drame pour Carlos Sainz au Dakar. Le pilote espagnol trouve presque impossible de revalider le titre après avoir perdu un peu plus d’une demi-heure avec Nasser Al Attiyah après s’être perdu au kilomètre 183 de la troisième étape de la course. Une erreur de navigateur a été à l’origine du retard du pilote madrilène, qui a encore neuf étapes pour tirer la race et tenter un retour historique.

Au kilomètre 183, les alarmes se sont déclenchées. Alors qu’il volait en tête de la troisième étape du Dakar, Al-Attiyah et Peterhansel l’ont dépassé, mais pas un Carlos Sainz qui avec son copilote Lucas Cruz avait commis une erreur sur la feuille de route. L’erreur était massive: quand il est revenu marquer le temps, le champion espagnol était à 31:50 de Peterhansel, une différence presque insurmontable sur ce Dakar.

La vérité c’est que c’est un rallye Dakar avec une navigation très compliquée pour les copilotes. Ce n’est pas la première fois que Carlos Sainz et Lucas Cruz font des erreurs à cet égard, mais cela ne leur a jamais pris aussi longtemps. Reste à savoir s’ils se plaignent auprès de l’organisation de Dakar, car ils ne sont pas les seuls à être perdus à cause de problèmes de feuille de route à ce stade. En fait, le compte rendu officiel du Rallye Dakar a publié quelques images dans lesquelles Castera, directeur de l’événement, est vu en train de donner des indications aux pilotes perdus.

👉 Comme ça les garçons! @ DavidCastera1, le directeur de Dakar, aide les coureurs perdus à trouver le bon chemin dans cet endroit rocheux… # Dakar2021 pic.twitter.com/kZtiE7xBET – DAKAR RALLY (@dakar) 5 janvier 2021

Finalement, Carlos Sainz a tiré la caste dans les derniers kilomètres et a fini par couper Nasser Al Attiyah près d’une minute. Si l’Espagnol aurait définitivement pu perdre l’occasion d’ajouter un autre Dakar à son palmarès, il est capable de tout et donnera sûrement la guerre pour tenter un retour qui pourrait être historique. De plus, vous devez être conscient des réclamations possibles pour des problèmes de navigation.