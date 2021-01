Un jour propice pour combler l’écart avec le deuxième classé au Dakar, depuis Al-Attiyah il était en charge de l’ouverture de la piste, Carlos Sainz vous avez perdu toutes vos chances de gagner la course si aucun miracle ne se produit. Le madrilène a perdu 22h30 concernant un Stéphane Peterhansel qu’après l’étape 9, dans laquelle il a récolté une nouvelle victoire, il est plus leader de la course. Et c’est que les Français l’ont mis 12h00 Al-Attiyah malgré le fait qu’il ait terminé deuxième.

Dans une étape de 579 kilomètres, Carlos Sainz a perdu plus de 15 minutes par rapport à Peterhansel entre 121 et 157, comme le rapporte l’organisation, ayant dû s’arrêter en raison d’un panne du système de freinage. L’Espagnol est passé de la 8e à la 42e position, bien qu’à partir de ce kilomètre, il a remonté jusqu’à ce qu’il termine dans le top dix. Celui qui a signé une étape à encadrer a été Stéphane Peterhansel, avec un avantage de qualification de 16:50 sur Al-Attiyah, caresse déjà sa quatorzième victoire sur le Dakar, la huitième qu’il a remportée en auto.

Carlos Sainz, pour sa part, reste troisième du classement bien que 1:01:25 par Peterhansel ya 46:35 d’Al-Attiyah. Il y a quelques jours, étant plus proche des deux au classement, il avait déclaré: «Soit il se passe quelque chose, soit il sera impossible de récupérer 40 minutes, mais ce que nous envisageons maintenant, c’est de faire un meilleur travail, de profiter et d’avoir une meilleure deuxième semaine. La course, si rien n’arrive Nasser et Peterhansel c’est pratiquement … très compliqué. Récupérer 40 minutes sans qu’ils aient de problèmes est impossible».

Sainz a commis “trop ​​d’erreurs de navigation”

En tout cas, l’Espagnol s’est étouffé sur ce Dakar à cause du roadbook critiqué. Pour la première fois dans l’histoire du rallye, ce roadbook numérique est livré 15 minutes avant chaque course. “Petit à petit on finit de comprendre à quoi ressemble ce nouveau roadbook … mais il est fait pour nous surprendre“, A déclaré Lucas Cruz, copilote de Carlos Sainz. Outre Madrid, Sébastien Loeb a montré publiquement son malaise: «Le pilote ne peut pas faire de différence. C’est ce que je veux dire, je ne veux pas critiquer le roadbook. C’est une course de copilote, pas une course de pilote».

De son côté, David Castera, directeur du Dakar, a commenté: «Nous voulions concevoir un itinéraire qui réponde aux demandes des concurrents. L’année dernière, c’était très rapide, donc l’idée principale était de ralentir. Nous concevons les scènes de telle manière que chacune contienne une partie de la variété de terrains qu’offre l’Arabie Saoudite: montagnes, dunes, pistes rapides, routes rocheuses… Cela ralentit la vitesse. De plus, nous alternons des étapes difficiles avec des étapes plus faciles ».

“Peut-être que la philosophie du roadbook a changé et nécessite quelques adaptationsMais ce n’est pas vrai que nous ayons volontairement compliqué les choses. Il faut tenir compte du fait qu’il a beaucoup plu dans les semaines précédant le début du rallye et que cela a compliqué la situation », a-t-il ajouté. Et le fait est, selon le directeur du Dakar, Carlos Sainz et Lucas Cruz “ils ont commis trop d’erreurs de navigationSinon, ils combattraient Al Attiyah et Peterhansel ».

Il y a quelques jours, Carlos Sainz avait invité la réflexion: “Nous n’avons jamais vu le monde entier se perdre, à la recherche du point de contrôle. Ce n’est pas ce que j’aime. C’est plus une loterie, ce n’est pas de la conduite, J’en ai assez marre de ce. Je pense que nous devons y réfléchir, car cela devient plus un gymkhana qu’un rallye raid. J’ai fait quatorze Dakar et ce que je vois jusqu’ici n’est pas un rallye … je n’aime pas ça. Jamais de ma vie je ne m’étais perdu en deux jours pendant une demi-heure. Ce n’est pas le Dakar ».

Comme Carlos Sainz, Barreda a pris du recul sur le Dakar

L’étape 9 n’a pas non plus été propice aux Espagnols à moto. Bien que Joan Barreda ait terminé quatrième, il a cédé 14:29 concernant le gagnant, Kevin Benavides, et a déjà 29h00 à Nacho Cornejo, qui est le leader du général.

Le Chilien est dans une position très favorable pour revalider son titre moto après Prix ​​Toby a abandonné la course en raison d’une chute spectaculaire pour laquelle il a dû être évacué par hélicoptère vers un hôpital de Tabuk. Pour remporter le Dakar, Nacho Cornejo doit gérer l’avantage de 11:24 vous avez sur Benavides.

Joan Barrera, qui après l’abandon de Toby Price est troisième au général, doit gérer l’avantage de 1:44 qu’est-ce que c’est Sam Sunderland et de 10:26 qu’est-ce que c’est Ricky Brabec si vous voulez monter sur le podium du Dakar. Ces deux pilotes ont été approchés par l’espagnol Lorenzo Santolino, qui est cinquième derrière Barreda dans l’étape 9. Avec ce résultat, Santolino est huitième au général à 42:08 de Nacho Cornejo.