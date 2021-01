Il Racing Murcie Il est derrière une signature renommée depuis un certain temps, et il l’a déjà. Royston Drenthe retourne en Espagne. Le Néerlandais est déjà un nouveau joueur pour l’équipe de Murcie, qui a été fondée en 2013 et cherche à passer de la troisième à la deuxième B dans l’espoir de devenir la première équipe de la ville à l’avenir. Avec l’arrivée de l’ancien joueur du Real Madrid, ils atteignent leur objectif d’obtenir un joueur enthousiaste.

Celui qui était un joueur du Real Madrid entre 2007 et 2012 entamera une nouvelle étape dans l’équipe de Murcie, qui a déjà essayé en son temps de signer Samuel Eto’o, Cassano ou Joleon Lescott. Dans le cas de ce dernier, ils ont même annoncé sa signature, mais le joueur a reconnu par la suite qu’il n’était jamais près de signer pour lui. Racing Murcie.

Leur intention était qu’ils soient présents dans le duel de l’échanson contre Levante, pour tenter de sonner le carillon. Finalement, cela ne pouvait pas être et ils ont perdu contre les granotas, mais leur objectif continue d’être la promotion en deuxième B. Actuellement, ils dirigent le groupe 13 B de Troisième division avec 20 points, et ils sont l’un des favoris pour obtenir la promotion dans la catégorie bronze du football espagnol. Avec la signature de Drenthe la qualité de l’équipe augmente, et avec elle leur favoritisme pour la promotion.

Le Néerlandais n’a cessé de trébucher depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2012. Ses deux dernières années de contrat au club blanc ont été passées en prêt à Hercules et Everton. Dès lors, c’était comme si la terre l’avait englouti. Drenthe est tombé en déclin et a traversé sept équipes ces dernières années: Alania Vladikavkaz, Readind, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam et Kozakken Boys. Maintenant, une nouvelle étape va commencer dans le Racing Murcie cherche à diriger une équipe qui rêve de faire l’histoire dans la ville.