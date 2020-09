Le quart-arrière des Saints, Drew Brees, a sous-estimé les implications de faire une déclaration anti-agenouillée au plus fort des manifestations nationales contre la brutalité policière et le racisme au début de l’été.

Il a déclaré à Yahoo Sports en juin que tout joueur de la NFL qui se mettrait à genoux pendant l’hymne national «manquait de respect au drapeau des États-Unis et de« notre pays ».

“Est-ce que tout va bien avec notre pays en ce moment? Non, ce n’est pas le cas”, a déclaré Brees dans l’interview. “Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais je pense que ce que vous faites en vous tenant là et en montrant du respect au drapeau avec votre main sur votre cœur, c’est que cela montre l’unité. Cela montre que nous sommes tous dans le même bateau, nous pouvons tous faire mieux et que nous faisons tous partie de la solution. “

Des joueurs du monde entier du sport, y compris certains coéquipiers des Saints, ont sévèrement critiqué Brees pour ne pas avoir sympathisé avec l’ensemble unique de problèmes auxquels les Noirs aux États-Unis sont confrontés. Ils ont estimé que ses commentaires n’étaient pas seulement inutiles pour leur cause, mais aussi directement sapé leurs efforts pour expliquer pourquoi le fait de souligner l’inégalité raciale pendant l’hymne n’a rien à voir avec leur niveau de respect pour l’Amérique.

George Floyd, un homme noir non armé, avait été tué par la police de Minneapolis neuf jours plus tôt, de sorte que les paroles de Brees ont frappé une surface particulièrement crue pour les athlètes non blancs.

Brees s’est excusé pour ses remarques à la suite de la réaction brutale de son interview. Sa volte-face n’a pas mis fin à l’affaire, mais a suscité au lieu de cela une vague de colère de la part des experts conservateurs qui étaient contrariés par le fait qu’il soit revenu sur sa position initiale.

Commentaires Brees ne s’attendait probablement pas à attirer beaucoup d’attention est devenu une histoire nationale pendant des semaines.

Qu’a dit Drew Brees à propos de l’hymne national?

Interrogé par Yahoo pour son opinion sur d’éventuelles manifestations de la NFL lors de l’hymne national en 2020, Brees a insisté sur le fait qu’il ne soutiendrait aucun geste destiné à dénoncer les inégalités aux États-Unis pendant la lecture de la chanson.

“Je ne serai jamais d’accord avec quiconque ne respecte pas le drapeau des États-Unis d’Amérique ou de notre pays”, a déclaré Brees.

Les joueurs de la NFL se sont agenouillés pendant l’hymne en guise de protestation depuis 2016 et devraient continuer le mouvement sous une forme ou une autre cette saison. Le but de s’agenouiller est d’utiliser une plate-forme puissante pour faire valoir que les idéaux de la nation – à savoir le droit d’être traité avec équité et justice quelle que soit la couleur de la peau – ne sont toujours pas réalisés. C’est un appel à une société meilleure pour répondre aux valeurs américaines, pas un rejet des principes du pays.

Pourquoi Drew Brees s’est-il prononcé contre l’hymne à genoux?

Brees a déclaré que son opinion venait de ses liens avec l’armée américaine – un fil conducteur parmi ceux qui sont contre les manifestations de l’hymne. Il a déclaré que ses grands-parents se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale et que se mettre à genoux pour l’hymne ne respecterait pas leur service et leurs sacrifices envers le pays.

“J’imagine mes deux grands-pères, qui se sont battus pour ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale, un dans l’armée et un dans la Marine Corp”, a déclaré Brees. «Tous deux risquent leur vie pour protéger notre pays et pour essayer de faire de notre pays et de ce monde un endroit meilleur. Donc, chaque fois que je me tiens la main sur mon cœur en regardant ce drapeau et en chantant l’hymne national, c’est ce à quoi je pense. “

Le demi de coin des 49ers Richard Sherman, qui était l’un des nombreux joueurs de la NFL frustrés par les remarques de Brees, a pris un objectif spécifique sur la façon dont Brees a encadré son argument autour du service militaire.

Cette ligne de pensée, a déclaré Sherman, ne comprenait pas pourquoi les gens décident de s’agenouiller.

«Je vous garantis qu’il y avait des hommes noirs qui se battaient aux côtés de votre grand-père, mais cela ne semble pas être le cas», a écrit Sherman sur Twitter. “Cette conversation inconfortable que vous essayez d’éviter en injectant des militaires dans une conversation sur la brutalité et l’égalité fait partie du problème.”

Drew Brees s’est-il excusé pour ses commentaires sur l’hymne?

Brees a qualifié la réponse négative à ses commentaires d ‘«écrasante» et a déclaré qu’il ne voulait pas offenser ses coéquipiers et les joueurs de la NFL.

Indépendamment de son point de vue personnel, Brees devait revenir sur sa déclaration pour éviter d’être complètement ostracisé par la ligue. Sur la base des réponses de ses coéquipiers, il semblait qu’il risquait de perdre le soutien de son propre vestiaire.

Brees a présenté de longues excuses sur Instagram le lendemain de la mise en ligne de son interview avec Yahoo.

«Je suis malade de la façon dont mes commentaires ont été perçus hier, mais j’assume l’entière responsabilité et la responsabilité», lit en partie le message de Brees. “Je reconnais que je devrais faire moins de paroles et plus d’écoute. … Quand la communauté noire parle de sa douleur, nous devons tous écouter. Pour cela, je suis vraiment désolé et je vous demande pardon.”

Je voudrais m’excuser auprès de mes amis, coéquipiers, la ville de la Nouvelle-Orléans, la communauté noire, la communauté de la NFL et tous ceux que j’ai blessés avec mes commentaires d’hier. En parlant avec certains d’entre vous, cela me brise le cœur de connaître la douleur que j’ai causée. Dans une tentative de parler de respect, d’unité et de solidarité autour du drapeau américain et de l’hymne national, j’ai fait des commentaires insensibles et complètement ratés sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement en tant que pays. Ils manquaient de conscience et de tout type de compassion ou d’empathie. Au lieu de cela, ces mots sont devenus source de division et blessants et ont induit les gens en erreur en leur faisant croire que je suis en quelque sorte un ennemi. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité et ne reflète pas fidèlement mon cœur ou mon caractère. C’est là que je me tiens: je me tiens aux côtés de la communauté noire dans la lutte contre l’injustice raciale systémique et la brutalité policière et je soutiens la création d’un véritable changement de politique qui fera une différence. Je condamne les années d’oppression qui ont eu lieu dans nos communautés noires et qui existent encore aujourd’hui. Je reconnais qu’en tant qu’Américains, y compris moi-même, nous n’avons pas fait assez pour lutter pour cette égalité ou pour vraiment comprendre les luttes et le sort de la communauté noire. Je reconnais que je fais partie de la solution et que je peux être un leader pour la communauté noire dans ce mouvement. Je ne saurai jamais ce que c’est que d’être un homme noir ou d’élever des enfants noirs en Amérique, mais je travaillerai tous les jours pour me mettre dans ces chaussures et me battre pour ce qui est juste. J’ai TOUJOURS été un allié, jamais un ennemi. J’en ai assez de la façon dont mes propos ont été perçus hier, mais j’en assume l’entière responsabilité. Je reconnais que je devrais moins parler et plus écouter … et quand la communauté noire parle de sa douleur, nous devons tous écouter. Pour cela, je suis vraiment désolé et je vous demande pardon. Un post partagé par Drew Brees (@drewbrees) le 4 juin 2020 à 5h22 PDT

Comment les coéquipiers des Saints ont-ils réagi aux commentaires de Drew Brees?

Brees a reçu une tempête de réponses de la part de ses collègues athlètes, coéquipiers inclus, expliquant son point de vue sur la façon dont les Noirs ont choisi de protester contre leurs préoccupations les plus urgentes.

Parmi ces réponses figuraient des paroles du receveur Michael Thomas et du demi offensif Alvin Kamara.

Nous ne nous soucions pas de savoir si vous n’êtes pas d’accord et qui que ce soit d’autre. – Michael Thomas (@Cantguardmike) 3 juin 2020

“J’ai eu une journée pour digérer les commentaires de Drew”, a écrit Kamara sur Twitter. “J’ai été déçu et blessé. Nous avons parlé et je lui ai expliqué où il a laissé tomber le ballon et il a compris.”

Sécurité Malcolm Jenkins a pesé plus brutalement. Le nouveau venu des Saints a été un leader de la NFL sur les questions de justice sociale au cours des dernières années et était mécontent que Brees ait décidé de faire un panoramique du mouvement.

“C’est malheureux parce que je vous considérais comme un ami”, a déclaré Jenkins dans une vidéo Instagram supprimée depuis. «Je t’ai admirée. Tu es quelqu’un pour qui j’avais beaucoup de respect. Mais parfois tu devrais fermer le f… en haut.

Depuis lors, il semble que Brees ait réparé certaines des relations brisées dans son vestiaire. Jenkins a déclaré le mois dernier que l’équipe avait progressé grâce à des discussions productives sur les questions raciales.

Bien qu’il puisse y avoir un ressentiment persistant envers Brees dans les coulisses, les Saints ont décidé de soutenir publiquement leur quart-arrière pour la campagne 2020.

“Ouais, je pense que si quelque chose, l’équipe était probablement plus proche parce que nous avons dû avoir des conversations difficiles et souvent, ces adversités ou ces types d’engagements intimes, rapprocher les gens, et je pense que ce n’est pas une exception”, Jenkins a déclaré aux journalistes en août.

Les commentaires de Drew Brees créent un débat

Les manifestations de l’hymne de la NFL ont longtemps été des glucides pour les médias conservateurs qui cherchaient à jouer ce qu’ils croient être une guerre culturelle aux États-Unis entre le politiquement correct et les traditions.

Ainsi, lorsque Brees s’est excusé pour ses commentaires sur le fait de s’agenouiller, c’était une commande irrésistible de gressins illimités pour Fox News, qui a passé les semaines suivantes à dénoncer le retour en arrière comme cédant à un programme libéral.

Bien qu’il se moque souvent des athlètes noirs pour avoir offert des points de vue sur les questions sociales – l’animatrice de la Fox, Laura Ingraham, a dit un jour à LeBron James de «se taire et de dribbler» – les personnalités clés de la chaîne étaient outrées, Brees n’était pas autorisé à exprimer ses pensées non sportives sans conséquences.

Ingraham a déclaré que Brees était une personne de valeur qui méritait d’être entendue, appelant des réponses critiques au “comportement totalitaire” du quart-arrière. Elle a été à son tour appelée par les athlètes qu’elle avait précédemment tenté de faire taire.

Si vous n’avez toujours pas compris pourquoi les protestations se poursuivent. Pourquoi nous agissons comme nous sommes parce que nous sommes simplement fatigués de ce traitement ici même! Pouvons-nous le décomposer pour vous plus simplement que cela ici ???? 🤦🏾‍♂️. Et pour mon peuple, ne vous inquiétez pas, je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas vu https://t.co/e4pJ0PvwJj – LeBron James (@KingJames) 4 juin 2020

Les commentaires de Drew Brees blesseront-ils les Saints sur le terrain?

Les Saints se sont unis derrière Brees alors que l’intersaison progressait et le quart-arrière a eu des conversations privées avec ses coéquipiers, exprimant des remords pour avoir laissé entendre que se mettre à genoux pour l’hymne était un geste anti-américain. Rien n’indique, alors, que l’incident va ruiner la chimie sur le terrain cette année, même s’il est possible que certains joueurs restent discrètement mécontents de ce qui s’est passé.