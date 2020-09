Drew Brees a riposté aux suggestions, il est en déclin après une performance décevante lors de la défaite 34-24 des Saints contre les Raiders.

Le quart-arrière de 41 ans en est à sa 20e saison dans la NFL, mais il n’a pas réussi à briller au stade Allegiant lundi, terminant avec 312 verges, un touché et une interception sur 26 des 38 passes complétées.

Cela a joué dans un récit émergent selon lequel Brees – le leader de tous les temps de la NFL en termes de verges, de passes complétées et de passes de touché – perd le contact, mais il a rejeté cette notion et a cité un malaise plus large dans l’équipe.

“Eh bien, mon travail est d’exécuter l’offensive”, a-t-il dit, après avoir vu son homologue Derek Carr marquer trois touchés. «Mon travail est de ne pas avoir le plus de verges aériennes ou de lancer la balle sur le terrain presque ou quelque chose comme ça.

“Je pense que je me suis toujours évalué comme étant un grand décideur. Et donc, à la fin de la journée, je vais lancer le ballon au gars ouvert, déplacer le ballon sur le terrain, marquer des points, nous aider. gagner des matchs de football, c’est donc mon travail.

“Mon travail consiste à nous aider à gagner. Mon travail consiste à aider tout le monde autour de moi dans la meilleure position pour réussir.”

L’interception lancée par Brees est survenue à un moment charnière, les Raiders capitalisant pour marquer un panier qui a égalisé les scores juste avant la mi-temps.

Pourtant, c’était un affichage généralement terne des Saints, avec Brees suggérant qu’ils avaient du chemin à parcourir pour trouver leur plus haut niveau.

“Sommes-nous totalement synchronisés en ce moment? Non, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes même pas proches de ce dont nous sommes capables. “Nous avons fait de bonnes choses au début, mais ce n’était tout simplement pas suffisant pour les quelques opportunités que nous avions. Encore une fois, je pense que nous devons simplement être plus efficaces.

“Nous avons appelé un jeu de tir ou deux aujourd’hui et nous avons juste obtenu la mauvaise couverture sur les deux. Donc, ce qui aurait pu être de grandes opportunités de jeu, ce qui aurait pu être jeté sur le terrain a malheureusement dû être vérifié.

“Mais je pense que les deux [resulted in completions for about 10 yards]. À la fin de la journée, notre travail consiste à déplacer la balle et à marquer des points, mais nous devons le faire. “