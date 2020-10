▲ Mexicains Víctor González et Julio Urías, architectes de la victoire des Dodgers dans les World Series contre Tampa Bay.Photo Afp ​​et Ap

Afp et Ap

Journal La Jornada

Jeudi 29 octobre 2020, p. a12

Le dernier pitch du streamer sinaloan Julio Urías était une séquence presque cinématographique: silence, tension et suspense, le coup et la frappe. Les Dodgers de Los Angeles ont ainsi remporté les World Series 2020 contre Tampa Bay 3-1, après 32 ans depuis le dernier titre qu’ils ont remporté. Une célébration qui devra attendre en raison du risque de coronavirus, comme annoncé par l’équipe.

Les jambes d’Urías n’ont pas pu supporter l’émotion et se sont prosternées après le dernier retrait. Soirée mémorable pour les joueurs de baseball mexicains, le Nayarit Victor Gonzalez a été le vainqueur sur le monticule et le Sinaloan a réussi l’arrêt.

“Je ne vais pas mentir: ce sont les trois outs les plus importants de ma vie”, a déclaré Urías à la chaîne de la Major League Baseball avec émotion; C’est une fierté en tant que Mexicain et Sinaloan, car grâce au soutien de notre peuple, Víctor González et moi sommes ici pour célébrer un rêve.

Urías portait un drapeau mexicain sur ses épaules et applaudissait les fans dans les gradins. Peu de temps auparavant, il avait pleuré en serrant dans ses bras son compagnon et compatriote González.

Victor est mon frère ici aux Dodgers et à l’étranger, ajouta Urías; nous profitons de ce moment inoubliable pour nous deux. Ce triomphe est pour notre peuple.

Plus tard, Victor a semblé plus calme et a raconté à la MLB sa relation avec Julio, l’expérience d’atteindre les ligues majeures ensemble et de partager une série mondiale. Mais aussi l’amertume qui allait l’éloigner du diamant.

Nous avons signé 2012 ensemble, a rappelé González; Nous sommes tous les deux venus en Arizona, mais nous n’avons jamais joué dans les ligues mineures avant d’arriver ici. C’est quelqu’un qui me soutient. En 2018, je voulais prendre ma retraite en raison de blessures, mais ma famille et Julio m’ont encouragé à retourner aux États-Unis. J’ai eu une seconde chance.

Les célébrations des Dodgers avec leurs fans pour le titre devront cependant attendre à cause de la pandémie.

Alors que l’attente d’une série mondiale est terminée, la digne célébration de nos grands fans et de la ville de Los Angeles devra attendre jusqu’à ce qu’elle soit sûre de le faire, a noté l’équipe sur les réseaux sociaux.

Mardi soir, des centaines de supporters des Dodgers sont descendus dans les rues de Los Angeles pour célébrer le titre, oubliant les recommandations des autorités de ne pas se concentrer sur les grands groupes pour prévenir les infections.

La Major League Baseball ouvre une enquête sur Turner

Mais l’acte de mépris le plus notoire a été la nuit de la victoire et a joué le joueur des Dodgers, Justin Turner, qui a été isolé de l’équipe lorsqu’il a été informé qu’il était positif pour le coronavirus. Cependant, lorsqu’il a remporté le titre, le joueur a oublié la restriction et a sauté pour célébrer avec ses coéquipiers, enlevant même son masque pour prendre des photos.

Dans une déclaration sévère, la Major League Baseball a critiqué le comportement de Turner et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour avoir mis d’autres personnes en danger.

Turner a choisi d’ignorer les protocoles et les ordres convenus qui ont été émis pour assurer la santé et la sécurité des autres, indique le communiqué.

La Major League Baseball a rapporté que les joueurs des Dodgers et de Tampa Bay avaient été testés pour le coronavirus mardi et mercredi.

L’euphorie a également été remarquée à Nayarit, le pays de Víctor González, où les habitants de Tuxpense ont oublié la distance saine et les masques, pour sortir sur des dizaines de motos pour célébrer la victoire de leur compatriote.

Víctor González est devenu la fierté de Tuxpan. À l’extérieur de son humble maison située dans le quartier populaire de Beis, des dizaines d’habitants étaient assis sur des chaises en plastique blanc. Au milieu de l’obscurité et avec un petit écran placé sur une table sur le trottoir, famille, amis et voisins ont regardé le sixième match de la Classique d’automne.

(Avec des informations de Myriam Navarro, correspondante à Nayarit.)