Dans les moments difficiles, les joueurs des ligues majeures parlent de garder les choses en perspective. Un jeu basé sur l’échec survivant l’enseigne. Bien que cela puisse être difficile, ils doivent faire de même lorsque les choses vont très bien.

Le partant des Royals de Kansas City, Danny Duffy, a vu les deux côtés de l’équation au cours de sa carrière de 10 ans avec l’équipe.

Il a fait ses débuts en 2011 lorsque les Royals ont perdu 91 matchs. Il était là quand l’équipe a commencé à grimper en lice, et il était là quand ils sont allés aux World Series consécutifs en 2014 et 2015, remportant la deuxième fois.

Il fait maintenant partie d’une autre reconstruction et prendra le monticule jeudi alors que les Royals (14-23) accueillent les White Sox de Chicago (22-15).

“Vous n’obtenez pas trop haut sur les hauts ou trop bas sur les bas”, a déclaré Duffy mercredi. “Vous n’êtes jamais aussi bon que les gens disent que vous êtes, ou aussi mauvais que les gens disent que vous êtes. Vous surfez en quelque sorte sur la vague. Vous ne pouvez pas être ‘des pics et des vallées. Cela aide à être collecté. “

Duffy a été un partant principalement, son rôle dans 188 de ses 216 matchs en carrière. Si son record de 62-63 semble médiocre, son ERA de carrière de 3,98 est supérieur à la moyenne. Le concurrent en lui n’est pas facilement satisfait, mais il a dit que cela ne devait pas être parfait pour appeler une sortie «idéale».

“Un début idéal serait d’approfondir le jeu le plus possible et de prendre la tête”, a-t-il déclaré. “Pour moi, ce serait un match complet sans erreur, mais dans le monde dans lequel nous sommes, il y aura des erreurs. Il s’agit de contrôler les dégâts.”

Duffy (2-2, 4.11 ERA) fera son huitième départ de l’année, et sa deuxième consécutive contre les White Sox, jeudi soir.

Duffy n’a pas obtenu de décision lors de la défaite 6-5 des Royals à Chicago vendredi. Il a accordé quatre points, trois mérités, sur sept coups sûrs en 5 2/3 manches. Ce sera son septième départ dans la division et sa cinquième consécutive contre le Minnesota ou Chicago. Il est 2-0 avec une MPM de 4,12 dans ces quatre départs.

Il a 4-3 en 11 départs contre les White Sox au stade Kauffman dans sa carrière et a une moyenne de 5,60 en carrière.

Les White Sox sont dans une bataille à trois dans la Ligue américaine centrale, traînant les Indians d’un match et menant les Twins d’une demi-partie. Ils contreront avec le droitier Dylan Cease (4-2, 3.00 ERA).

Ce sera le deuxième départ consécutif pour Cease contre les Royals. Il a pris une non-décision lors de sa dernière sortie en accordant une course sur un coup sûr. Son problème était les passes gratuites, six d’entre elles, ce qui l’a amené à lancer 93 lancers et a conduit à son retrait après 4 1/3 de manches.

“Souvent, il me semblait que j’avais deux frappes assez rapidement et ensuite je ne faisais que lancer trois ou quatre lancers non compétitifs”, a déclaré Cease.

“La balle rapide a plutôt bien joué. Ils n’ont pas vraiment fait grand-chose avec mes trucs. J’ai juste donné beaucoup trop de lancers. Mettez-les dans le compte de beaucoup trop de frappeurs. Donc, si j’exécute des lancers, c’est un jeu de balle complètement différent. ,” il a dit.

Les Royals peuvent être sans frappeur désigné Jorge Soler, qui a quitté le match de mercredi avec une irritation oblique. Le manager des Royals, Mike Matheny, a déclaré qu’il était au quotidien.

