ATLANTA – Dustin Johnson a regardé son moteur d’ouverture naviguer longtemps et tomber doucement vers la droite, comme il l’avait imaginé. Tout comme le lecteur suivant. C’était comme ça toute la journée à East Lake, et le résultat était prévisible.

Johnson joue le meilleur golf et semble plus difficile que jamais à battre.

Quand il a terminé avec un birdie de 10 pieds, Johnson a égalé le tour bas dimanche avec un 6 sous 64 pour construire une avance de cinq coups sur Justin Thomas et Xander Schauffele dans le championnat du Tour, le laissant à un tour de la FedEx Cup et son prix de 15 millions de dollars.

«J’ai beaucoup de confiance dans tout ce que je fais en ce moment», a déclaré Johnson.

Une solution rapide sur le champ de tir la veille au soir était tout ce dont il avait besoin pour se redresser. Johnson n’a manqué que trois fairways, et pas de beaucoup. Il a réussi un birdie sur tous les trous sauf trois et en a fait sept.

“Il a montré ce qu’il pouvait faire”, a déclaré Schauffele. «S’il fait ce qu’il fait normalement, il sera presque impossible de l’attraper.

La normale de nos jours pour Johnson doit être intimidante pour tout le monde.

Il était à 19 sous la normale, ce qui en fait son quatrième départ consécutif avec au moins une part de l’avance de 54 trous. Il a converti l’un de ceux-ci en une victoire de 11 coups au TPC Boston. Il a perdu contre un 65 par Collin Morikawa dans le championnat PGA et sur un putt de 65 pieds par Jon Rahm en séries éliminatoires la semaine dernière à Olympia Fields.

«Nous allons avoir besoin de Dustin pour nous jeter un os et ne pas passer une bonne journée», a déclaré Rahm, qui était à six tirs en arrière.

Johnson sait mieux que quiconque que ce n’est pas fini. Il avait six coups d’avance à Shanghai il y a trois ans et n’a pas réussi à gagner, bien qu’il ait eu une nouvelle paire de fers et qu’il sortait d’une pause de cinq semaines. Il avait également une avance de cinq coups au Northern Trust il y a deux semaines et a effacé le parcours et le peloton pour gagner par 11.

“S’il frappe la balle comme tout le monde sait qu’il peut et la façon dont il met … Je ne l’ai pas vu putter aussi bien depuis longtemps”, a déclaré Harris English. «C’est difficile de s’arrêter.»

Seuls quatre joueurs ont une chance raisonnable de l’attraper.

Schauffele, un joueur de gros gibier qui a remporté le championnat du circuit il y a trois ans, n’a perdu qu’un seul tir sur les neuf premiers et a terminé avec un putt d’oiseau de 10 pieds pour un 67 qui le place dans le groupe final avec Johnson.

Thomas a raté un putt normal de 16 pouces au 10e trou qu’il est allé négligemment tapoter, a rebondi avec un putt birdie de 25 pieds sur la normale trois la plus difficile à East Lake et a fait deux autres birdies pour un 66.

Ils étaient à 14 sous.

«DJ joue clairement bien. Ce n’était pas facile aujourd’hui », a déclaré Thomas. «C’est toujours East Lake. Mais tout peut arriver autour de ce parcours. Vous pouvez photographier 63 ou 64 et vous pouvez tirer 73 ou 74 très facilement. J’ai juste besoin d’espérer que demain, ce sont mes 63 ou 64 ans. »

Rahm a eu une semaine folle. Il a ouvert avec un 65, suivi avec un 74 et a rebondi avec un 66. Il a joué sans bogey et sa ronde s’est sentie mieux seulement quand il a terminé avec deux birdies.

“La seule bonne chose que j’ai pour moi, c’est que nous sommes ici pour gagner, donc demain est un feu vert pour tout”, a déclaré Rahm.

Morikawa s’est rallié avec cinq birdies sur le neuf arrière pour sauver un début difficile pour un 67. Il était sept derrière.

Daniel Berger avait également un 64, mais il n’a rattrapé aucun terrain sur Johnson qui était resté neuf derrière. Également à 10 sous était Sungjae Im, qui a joué dans le groupe final avec Johnson et a dû se demander ce qui l’avait frappé. Im abattu 72.

La FedEx Cup est dans l’esprit de Johnson depuis qu’il a gaspillé une grande chance de la gagner en 2016.

Il est entré dans la ronde finale cette année-là à égalité pour la tête et n’a pas pu trouver de fairway, clôturant avec un 73. Il avait encore une chance de gagner la FedEx Cup quand elle était basée sur les points. Un seul joueur aurait pu le battre ce jour-là et c’était Rory McIlroy, qui a réussi un tir du fairway le 16 pour Eagle et a ensuite gagné en séries éliminatoires à trois.

Johnson passe des victoires et des pertes, peu importe leur hauteur ou leur écrasement. Même ainsi, il pense à ce jour, principalement parce que la FedEx Cup est remplie de grands noms et que le sien n’en fait pas encore partie.

«Être le champion de la FedEx Cup est quelque chose que je veux faire. C’est quelque chose que je veux sur mon CV lorsque j’arrête de jouer au golf », a-t-il déclaré. «Ouais, ça compte beaucoup pour moi. Alors oui, je veux gagner ce tournoi. … j’ai eu la chance de le gagner il y a quelques années. Je ne pouvais pas contrôler ma victoire au golf. Demain, je le fais.

McIlroy ne sera pas dans le mix cette année. Il quittait le 17e tee et se retourna vers Johnson se dirigeant vers le 14e, un par quatre de 512 verges et le plus difficile à East Lake. Johnson avait déjà 10 coups d’avance sur lui, puis a écrasé un drive sur le fairway et fait un putt d’oiseau de 15 pieds.

McIlroy a réussi un birdie au 17e rang pour récupérer un 70. Il était à 11 tirs en arrière.