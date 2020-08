Le leader de la FedEx Cup Dustin Johnson et Hideki Matsuyama sont à égalité pour la tête du championnat BMW après le troisième tour de samedi.

La star américaine Johnson et le Japonais Matsuyama ont tous deux obtenu 69 points pour dominer le classement à 1 sous à 54 trous dans l’Illinois, où la paire détient un avantage de deux coups.

Johnson a remporté la victoire lors de la première épreuve éliminatoire de la FedEx Cup, The Northern Trust, et il a conservé sa forme au Olympia Fields Country Club. Prévu pour conserver sa place au sommet du classement de la FedEx Cup devant Matsuyama, Johnson, double vainqueur du championnat BMW, a eu trois birdies et deux bogeys pour gagner deux positions le jour 3.

Matsuyama – cinq fois champion du PGA Tour mais sans titre depuis 2017 – a connu une journée mitigée, avec un aigle, deux birdies et trois bogeys dans des conditions de score difficiles.

Joaquin Niemann (68), Mackenzie Hughes (69) et Adam Scott (70) sont à égalité au troisième rang à 1 avant la ronde finale de dimanche.

Le quadruple champion majeur Rory McIlroy est parmi six joueurs un tir plus loin après son 3-over-par 73. McIlroy était le co-leader avant l’avant-dernier tour, mais l’ancien n ° 1 mondial et vainqueur de 2012 a eu du mal – cinq bogeys et juste deux birdies – et a glissé vers le bas du classement.

Jon Rahm (66), Sebastian Munoz (67), Kevin Kisner (70), Bubba Watson (70) et Brendon Todd (71) sont également 2 plus. Le tenant du titre Justin Thomas (71), quant à lui, a 8 ans après son troisième tour consécutif dans les années 70.

Les difficultés de Tiger Woods se sont poursuivies et le champion majeur à 15 reprises devrait manquer le championnat du circuit avant l’US Open.

Les 30 premiers du classement de la FedEx Cup se qualifieront pour le championnat du circuit, où Woods est trois fois champion. Le joueur de 44 ans devrait être 65e.