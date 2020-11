Dustin Johnson Il n’a pas échoué le dernier jour et a réussi à trouver sa première veste verte en remportant le Maîtres d’Augusta avec une carte historique de -20, la meilleure de l’histoire du tournoi avec laquelle il a battu le record de Tiger Woods (1997) et Jordan Spieth (2015). Jon Rahm n’a pas eu sa journée et a terminé avec -10 à la septième place.

Il avait commencé la journée avec la veste verte et ce n’était qu’à Dustin Johnson de la rendre à la fin de la dernière journée à l’Augusta Masters. Au départ, il a alterné un birdie au trou trois avec un bogey au trou quatre. Il a maintenu le spectaculaire -16. En sa faveur, le mexicain Ancer a défilé avec deux bogeys consécutifs (-10). Contre lui, l’Australien Smith avait commencé fort et avait une fiche de -13 au cinquième trou. Mais celui qui a le plus tenu le pouls Sud-Coréen In, qui avait retrouvé l’inspiration du premier jour et il était à deux coups derrière Johnson avec -14.

Le Masters était une question de trois depuis le début: Johnson, In et Smith. Le reste des poursuivants était déjà trop loin, même si le numéro un mondial est tombé à -15 après deux bogeys consécutifs. Alors que, Jon Rahm a clôturé son premier tiers de la tournée au pair Augusta avec un -9 qui l’a éloigné du miracle. Son effondrement du troisième jour, qui avait été le leader, lui avait fait perdre toutes ses options pour se battre pour la veste verte.

Dustin Johnson a corrigé ses erreurs avec un birdie au 6e trou, ce qui le remet avec -16, tandis que le Coréen In a raté un putt facile et est tombé à -13, tandis que Smith, le troisième prétendant à la veste verte Augusta Masters, a fait un birdie impossible à grimper à – 14. Derrière, McIlroy a poursuivi sa montée pour se classer quatrième avec -11 après avoir commencé le premier jour avec la dalle +3.

Un rocher nommé Dustin Johnson

coréen En signe un autre bogey au 7e trou et tombe à -12 tandis que Dustin Johnson a sauvé la paire. Seul Cameron Smith, qui avait une longueur d’avance dans son appel, semblait tenir le pouls du numéro un mondial avec -14. Mais Dustin ne voulait aucun problème et a également fait un birdie à 8 pour aller -17. Smith a répondu avec un autre en 9 pour atteindre -15 et suivre deux coups de la veste verte. C’est ainsi que Johnson a atteint les 9 derniers trous d’Augusta: avec deux coups d’avance sur Smith et trois sur In.

Le bogey de Cameron Smith au 11e trou Cela a donné encore plus d’air à un Dustin Johnson qui s’est mis à caresser la veste verte avec trois coups d’avance sur l’Australien et quatre sur le Coréen In, qui n’a pas fini de trouver ses meilleurs coups.

Pendant Jon Rahm s’est dégonflé définitivement avec un double bogey au 12e trou (le même par 3 où Tiger Woods avait frappé dix tirs une demi-heure plus tôt) et son score total est tombé à un modeste -6. Son Masters a pris fin samedi lors du sanglant 8e trou lorsqu’un autre double bogey ne lui a laissé aucune chance de gagner à Augusta.

Dustin Johnson a surmonté l’Amen Corner sans problème et a maintenu son avantage sur Smith et le Korean In. L’Australien a touché le birdie le 13 mais il n’a pas réussi, donc ses options pour combler l’écart avec le leader s’épuisaient. Oui, le numéro un mondial l’a fait, atteignant précisément 14 aujourd’hui avec -18 sur sa carte et un avantage de quatre coups sur ses deux poursuivants. Il était sur le point de mettre sa veste verte et il ne restait plus qu’à savoir s’il battrait le record de Woods et Spieth.

Rahm coule … et ressuscite

Avec su birdie à 14 ans Dustin Johnson a déjà eu un -19 historique et avait les Augusta Masers plus que mérité. Il a répété birdie à 15 ans pour atteindre -20, un scandale record du tournoi. Pendant ce temps, Jon Rahm a redressé son tour avec un birdie à 13 ans, un aigle à 15 ans et un autre birdie à 16 ans qui le remettait à -10 dans le tournoi et à -1 dimanche. Il a clôturé son parcours avec un bogey à 17 ans et un birdie à 18 ans au tournoi d’Augusta qui un jour, peu de doute, gagnera.

Dustin Johnson a commencé ses deux derniers trous à Augusta avec -20 sur sa carte de pointage, la veste verte a gagné et le record entre ses mains.