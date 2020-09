ATLANTA (AP) – Dustin Johnson a frappé sa foulée au bon moment et cela a porté ses fruits.

Johnson a finalement remporté la FedEx Cup lundi en tenant son sang-froid, en frappant juste assez de fairways et en effectuant quelques putts clés lorsque son avance a commencé à diminuer. Il a tapé pour birdie sur le dernier trou pour un 2 sous 68, lui donnant une victoire de trois coups sur Justin Thomas et Xander Schauffele dans le championnat du circuit.

Johnson a remporté le prix de 15 millions de dollars, le plus important du golf. Il était tout aussi important de faire graver son nom sur ce trophée argenté de la FedEx Cup aux côtés de certains des meilleurs de sa génération, à commencer par Tiger Woods et plus récemment Rory McIlroy.

«C’est un parcours de golf difficile. Aucun plomb n’est sûr », a déclaré Johnson. «Les gars m’ont donné un bon combat aujourd’hui.»

Il est devenu la première tête de série n ° 1 du Tour Championship à remporter la FedEx Cup depuis Tiger Woods en 2009.

Johnson a pris une avance de cinq coups avec une normale de 19 sous – 9 sous sur son propre score et a commencé le tournoi avec 10 sous en tant que tête de série n ° 1 de la Coupe FedEx.

Il a terminé à 21 sous.

Schauffele, qui a tendance à donner le meilleur de lui-même aux grands moments, et Thomas ont chacun obtenu à moins de trois coups sur les neuf premiers. Ils se sont tous deux rapprochés à moins de deux coups de profondeur sur le neuf arrière à East Lake.

Johnson a donné le coup de poing le plus léger – c’est une grande émotion pour lui – quand il a percé un putt de 20 pieds au 13e trou qui a gardé son avance à trois. Il n’a fait que des pars sur le neuf arrière jusqu’à ce que le résultat ne soit plus mis en doute.

Thomas a fait bogey d’un coup de départ sauvage vers la droite le 17e. Schauffele a également dû bousculer le 17, s’échappant avec le par après un coup de départ dans le bunker. Et sur la normale 5 18, Johnson a déchaîné un drive qui a commencé à gauche le long des pins et s’est estompé doucement vers le milieu du fairway.

Cela a mis en place un birdie depuis le bunker avant, un câlin avec le frère Austin, son caddie et un trophée qu’il voulait depuis longtemps.

Schauffele a obtenu le score le plus bas sur 72 trous à 15 moins de 265, mais sans victoire cette année, il a débuté au 14e rang de la FedEx Cup, repérant le joueur n ° 1 mondial à sept coups.

Schauffele et Thomas sont à égalité pour la deuxième place, gagnant chacun 4,5 millions de dollars.

Jon Rahm, la tête de série n ° 2, a terminé avec un 66 pour terminer quatrième et gagner 3 millions de dollars. Scottie Scheffler, qui il y a un an se préparait à commencer sa saison recrue, a terminé 66-65 et a terminé cinquième pour un gain de 2,5 millions de dollars.

Et ainsi terminé la saison la plus étrange du PGA Tour, qui ne semble pas du tout être la fin, à l’exception des 15 millions de dollars attribués à Johnson, 14 millions de dollars maintenant et 1 million de dollars différés.

La nouvelle saison commence jeudi. Deux tournois majeurs doivent encore être joués.

Golf a été fermé pendant trois mois et quand il a redémarré, Johnson était n ° 111 de la FedEx Cup. Il a remporté le championnat des voyageurs et un mois plus tard a commencé un tronçon qui l’a amené au prix qu’il voulait désespérément.

En quatre tournois consécutifs contre les meilleurs terrains, il a réussi le 54 trous à trois reprises et a été à égalité dans l’autre. Il en a converti un en une victoire de 11 coups. Il a perdu à un 65 par Collin Morikawa au championnat PGA et à un putt de 65 pieds par Rahm au championnat BMW.

Il voulait vraiment le dernier et même misé sur une avance de cinq coups à égalité à East Lake, cela n’a jamais été facile.

Johnson a fait un birdie de 18 pieds tôt, ce qui était important car Schauffele continuait à le frapper de près. Johnson a réussi des birdies consécutifs jusqu’à la sixième par 5 et son avance est restée à cinq.

Mais il est allé bien au départ du tee au n ° 7 et a dû revenir sur le fairway. Il a trois putts de 55 pieds sur la frange au n ° 8 et a laissé tomber un autre coup. Le plomb ne cessait de rétrécir. Johnson a roulé son long putt d’oiseau sur la neuvième normale 3 à environ 7 pieds, et il a réussi le putt par revenir pour garder son avance à 3.

Aucun putt n’était plus gros que le 13e, alors que son avance était réduite à deux tirs sur Schauffele. Johnson est passé de la gauche brutale à la droite du green et s’est légèrement ébréché à 20 pieds. Il a percé le putt par, a rétabli l’avance à trois et était en route.

«C’est un trophée très difficile à gagner», a déclaré Johnson. «Je contrôlais mon propre destin, mais je devais quand même bien jouer. J’avais beaucoup de grands joueurs juste derrière moi. Il s’est rapproché à la fin. Je savais que ça allait descendre le long de la ligne droite et que je devrais frapper quelques coups de golf.