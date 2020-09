Dustin Johnson a fait un pas de plus pour remporter le titre de la FedEx Cup après avoir étendu son avance au championnat du circuit à cinq coups.

Le numéro un mondial Johnson a cardé un 6 sous la normale 64 au troisième tour pour prendre le contrôle lors de la finale des séries éliminatoires de la Coupe FedEx dimanche.

Le leader de la FedEx Cup, Johnson, qui n’a pas encore remporté le trophée du championnat du PGA Tour, a commencé son avant-dernier tour avec une avance d’un coup. À la fin de la journée, Johnson – finaliste à deux de ses trois derniers départs et vainqueur dans l’autre épreuve, The Northern Trust – s’est dégagé grâce à sept birdies et un seul bogey à East Lake à Atlanta.

Après un neuf avant impeccable avec trois birdies, Johnson a gagné quatre coups supplémentaires après le virage, dont le dernier à 19 sous sur 54 trous. Il a bogeyé le 11.

Les rivaux les plus proches de Johnson sont le finaliste du Tour Championship de l’année dernière et vainqueur 2017 Xander Schauffele, et le champion de la FedEx Cup 2017 Justin Thomas.

Schauffele a affiché un troisième tour de 67 alors que son compatriote américain Thomas avait un aigle, cinq birdies et trois bogeys pour un 4 sous la normale 66.

Le n ° 2 mondial et vainqueur du championnat BMW Jon Rahm – deuxième derrière Johnson dans la course de la FedEx Cup – est carrément quatrième après avoir tiré un 66 à 13 sous. Collin Morikawa est un coup plus en arrière.

Daniel Berger (64) et Im Sung-jae (72) sont à égalité au sixième rang, devant Scottie Scheffler (66).

Rory McIlroy, champion en titre de la FedEx Cup et détenteur du Tour Championship, est à 11 coups de retard à l’approche de la ronde finale.

McIlroy, qui est récemment devenu père, a perdu du terrain après son deuxième tour consécutif dans les années 70 – un pair 70, qui comprenait trois bogeys et autant d’oiseaux.