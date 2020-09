Dans une vidéo de 11 minutes publiée sur Instagram, Dwayne “The Rock” Johnson a informé ses abonnés que lui, sa femme Lauren et leurs deux filles avaient été testés positifs au COVID-19.

Johnson dit que la famille n’est plus contagieuse, bien qu’il ait qualifié l’expérience de se remettre du virus “l’une des choses les plus difficiles et les plus difficiles que nous ayons jamais eu à endurer en famille, et pour moi, personnellement aussi.”

ROBERT HANASHIRO / USA TODAY NETWORK via Imagn Content Services, LLC

«Le test positif pour le COVID-19 est très différent du fait de surmonter des blessures désagréables, d’être expulsé ou d’être fauché – ce que j’ai été plus que quelques fois», a déclaré Johnson. «La raison pour laquelle je pense que c’est différent est parce que mon La priorité numéro un est de toujours protéger ma famille et protéger mes enfants… Certains de mes meilleurs amis ont perdu leurs parents, leurs proches, à cause de ce virus si incroyablement implacable. “

Johnson a déclaré que ses filles avaient des symptômes relativement légers, mais lui et Lauren «ont eu une mauvaise passe», avec des symptômes plus graves. Il a déclaré que la famille avait contracté le virus après avoir rendu visite à des amis et a déclaré qu’il adopterait une approche plus vigilante pour maintenir un contact sûr avec la famille et les amis.

«Je suis extrêmement discipliné en matière de santé… Avoir vos amis et votre famille à la maison, bien sûr, vous le voulez parce que vous voulez cette connexion et que vous voulez être avec des gens que vous aimez», a déclaré Johnson. éloignez-les, mais appliquez une discipline encore plus grande pour avoir des gens chez vous. “