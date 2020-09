Ce n’est pas une histoire de rédemption. La saison 2019-20 de Dwight Howard ne se terminera pas – chaque fois que cette saison de morsure de serpent se termine – avec Howard au sommet des listes de souhaits des agents libres de l’équipe. Il n’y aura pas d’accord pluriannuel qui l’attend pendant l’intersaison. Aucun rôle de premier plan. À 34 ans, la carrière d’Howard ne se poursuivra que si une équipe avec un trou au milieu décide de jeter quelques dollars à Howard sur un contrat à court terme.

Mais il y aura une équipe. Quelques-uns d’entre eux, peut-être. Les Lakers, presque certainement. Alors, peut-être, c’est une histoire de rédemption. L’été dernier, la carrière d’Howard était en réanimation. Officiellement, il avait fait partie de cinq équipes en deux ans. Brooklyn l’a renoncé. Memphis aussi. En 2018, après avoir accumulé en moyenne 16,6 points et 12,5 rebonds en 81 matchs avec les Hornets, Howard a reçu une offre: un contrat de 11 millions de dollars sur deux ans des Wizards. Les Lakers l’ont récupéré après avoir perdu DeMarcus Cousins ​​à la suite d’une blessure au genou de fin de saison… et seulement après que Howard les ait convaincus qu’il allait suivre la ligne.

Et il l’a fait. Cette saison sera officiellement considérée comme l’une des moins productives d’Howard. Il a en moyenne 7,5 points, un creux en carrière. Il a tiré 7,3 rebonds (idem). Il a joué 18,9 minutes, n’a tenté que quatre tirs et a vu son pourcentage de lancers francs (51,4) chuter de près de dix points.

Mais cela restera, officieusement, comme l’un des plus percutants d’Howard. Il a été un rouage clé dans une équipe des Lakers de 52 victoires à deux victoires de la finale de la NBA. Il a aidé à soutenir une défense parmi les cinq premiers. Quand Los Angeles n’avait pas besoin de lui, comme contre Houston sous-dimensionné, Howard était un bon soldat. Quand ils l’ont fait, contre Denver, Howard était prêt. Il a marqué 13 points dans le premier match et a été un défenseur efficace contre Nikola Jokic tout au long de la série.

«En tant que professionnel», a déclaré Howard, «vous devez toujours rester prêt.»

Professionnel. Ce n’est pas un mot auquel Howard a toujours été associé. Le ralentissement de la carrière d’Howard, qui dure depuis près de dix ans, comporte de nombreux niveaux. La santé, pour un. Les problèmes de dos qui ont commencé à Orlando ont diminué son athlétisme. “Il n’a pas l’agilité ou le mouvement latéral qu’il avait autrefois”, a déclaré à SI Stan Van Gundy, l’entraîneur de Howard pendant cinq saisons avec le Magic, lors d’un entretien téléphonique. «Il n’est toujours pas mauvais dans l’un ou l’autre de ces domaines. Le dos rend juste un peu plus difficile de se mettre en position, en défense pick-and-roll. Je le classerais toujours comme au-dessus de la moyenne. Mais avant il n’y avait personne de mieux.

L’évolution du jeu NBA n’a pas non plus aidé Howard. Lorsque Howard a été repêché, en 2004, les équipes étaient toujours construites autour de pivots à poteaux bas. Aujourd’hui, ce sont des luxes. Les grands hommes d’espacement au sol sont prisés. Cette saison, Howard a établi un sommet en carrière en trois points… avec trois.

Pourtant, le plus gros problème d’Howard est depuis longtemps… Howard. Son éloignement. La perception que gagner n’était pas sa priorité absolue. Kobe Bryant l’a alimenté, qualifiant notoirement Howard de «doux» après une altercation sur le terrain une saison après que Howard ait quitté les Lakers, en 2013. Moins publique, mais non moins dommageable pour la réputation d’Howard, était la guerre froide qu’il a menée avec James Harden, son coéquipier pendant trois saisons à Houston.

À Charlotte, Howard a mis en place le genre de chiffres qui auraient dû lui valoir une prolongation à long terme. Au lieu de cela, les Hornets l’ont jeté. “Il n’a pas eu d’impact sur la victoire”, a déclaré un ancien officiel de l’équipe à SI. Pire encore, le front office craignait que l’attitude d’Howard déteigne sur les jeunes joueurs. Les responsables de l’équipe ont regretté que la relation qu’Howard ait développée avec Malik Monk, le choix de la loterie 2017 de Charlotte. Howard, avec près d’un quart de milliard de revenus de carrière, menait un style de vie flashy. Les Hornets, ont déclaré à SI des sources ayant une connaissance directe de l’équipe, ne voulaient pas que Monk s’en approche.

Kim Klement-USA TODAY Sports

Howard a-t-il changé? Il le fallait. Il n’accepte pas un rôle secondaire avec les Lakers – celui qui est venu avec un contrat non garanti – il met probablement des chiffres en Europe ou en Chine. Mais Howard l’a adopté. Il a discrètement accepté un rôle de remplaçant pour JaVale McGee. Il a posé des écrans, rebondi et a renforcé les grands hommes, donc Anthony Davis n’a pas eu à le faire. Sachant qu’il n’allait pas jouer contre Houston, Howard s’est lancé dans l’étude cinématographique des Nuggets et des Clippers.

Il est également motivé. Cela fait 11 ans, si vous pouvez le croire, depuis que le Magic dirigé par Howard s’est qualifié pour la finale de la NBA, battu par les Lakers en cinq matchs. À l’époque, Howard, 23 ans, pensait que ce voyage serait le premier d’une longue série. Alors que LA célébrait, Howard et Jameer Nelson sont restés sur le banc de Magic, s’imprégnant, se préparant pour un autre titre qui ne s’est jamais produit. C’est une expérience à laquelle Howard pense qu’il pense tous les jours.

«Cela ne quitte jamais mon esprit», a déclaré Howard. «J’ai eu la chance d’y arriver une fois. Je me suis toujours promis que si j’avais une chance de revenir là-bas, je donnerais à mes coéquipiers tout ce que j’ai.

Et il l’a fait. Howard a trouvé un rôle qui lui convient et un vestiaire avec les bons leaders pour gérer tous les problèmes de chimie qui se posent. “Ce que j’ai le plus apprécié, c’est de voir sa réputation se réhabiliter un peu”, a déclaré Van Gundy. «C’est un bon gars. Il a fait un travail fantastique à Orlando. Cela a été dur pour lui depuis lors. Le voir rebondir, être un gars d’équipe désintéressé essayant de gagner des matchs est formidable à voir.

Los Angeles représentait autrefois la pire expérience professionnelle d’Howard. Maintenant, c’est son avenir au basketball. Il a fait beaucoup d’argent. Il a frappé son billet pour le Hall of Fame. S’il souhaite que sa carrière se poursuive, les Lakers sont sa meilleure option. Il ne sera jamais un point focal offensif. Mais avec James signé pour au moins deux saisons supplémentaires et Davis revenant probablement à long terme, il y aura un besoin pour un homme physique de cinq ans prêt à jeter son corps. Il y aura un besoin de Dwight Howard.

“Il peut jouer pendant longtemps dans ce rôle”, a déclaré Van Gundy. «Il ne deviendra pas plus petit, il ne deviendra pas moins physique. Les choses qu’ils lui demandent de faire, il peut le faire pendant 3, 4, voire 5 ans. Je pense que tout dépendra de lui.