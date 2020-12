Mis à jour le 23/12/2020 23:04

2020 est terminé, mais nous commençons une nouvelle année avec plus téléphones portables. Au fur et à mesure que les différentes offres apparaissent, divers utilisateurs cherchent à obtenir un téléphone portable doté d’un bon appareil photo et de bonnes performances. Comme 2019, DxOMark, le site spécialisé dans les appareils mobiles, a lancé un classement qui retiendra votre attention.

Il s’agit d’une évaluation complète des capteurs arrière des smartphones, une fonctionnalité recherchée par divers acheteurs lorsqu’ils souhaitent acheter un téléphone portable. Est-ce que c’est bon? Combien de mégapixels a-t-il? »Certains se demandent.

C’est à cause de ça DxOMark Il a déjà pleinement évalué tous les appareils haut de gamme sortis ce 2020 et dispose enfin d’une évaluation complète, en plus du score, de chacun des appareils.

Le classement est dirigé par Huawei Mate 40 Pro +, une dispositif Il n’est vendu que dans certains endroits du monde, mais a un score de 139. Il est suivi de son frère, le Mate 40 Pro, la version standard qui arriverait en Amérique latine en 2021.

Également sur cette liste se trouve le Xiaomi Mi 10 Ultra qui, à la troisième place, a un score de 133. En quatrième place, nous retrouvons Huawei, cette fois avec son P40 Pro avec un score de 132.

Déjà en dessous de ceux-ci enfin un appareil de la marque Apple, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Pro, avec des points de 130 et 128 respectivement.

Mais tout n’est pas là, il y a aussi le Xiaomi Mi 10 Pro, le Vivo X50 Pro +, l’Oppo Find X2 Pro et le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos). Ici, nous vous laissons le classement avec les notes des 10 appareils avec les meilleurs appareils photo de 2020.

Huawei Mate 40 Pro +: 139 pointsHuawei Mate 40 Pro: 136 pointsXiaomi Mi 10 Ultra: 133 pointsHuawei P40 Pro: 132 pointsiPhone 12 Pro Max: 130 pointsiPhone 12 Pro: 128 pointsXiaomi Mi 10 Pro: 128 pointsVivo X50 Pro +: 127 pointsOppo Find X2 Pro: 126 pointsSamsung Galaxy S20 Ultra 5G: 126 points

Ici vous pouvez voir la liste complète des DxOMark.