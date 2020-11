Min 80. Les buts ont amené le jeu à une phase de relaxation pour les deux équipes. le Dynamo, remarquablement touché, voit le temps passer. le Barça vous pourriez en profiter.

Min 77. Riqui Puig l’envoie dans les nuages! Tout a bien fait Dest à droite. Il a pénétré dans la zone, a quitté sa paire et l’a mis au point de penalty où Riqui Il l’a envoyée par-dessus la barre transversale.

Min 73. Débuts Matheus avec lui Club de football de Barcelone. Il est parti Pedri de la campagne.

Min 72. Ils s’en vont Carlos de Pena Oui Shaparenko par le Dynamo, et entrez Supryaha Oui Lednev.

Min 70. Martin Braithwaite double! Le danois l’a lancé en l’absence de Leo Messi. Il l’a provoqué et l’exécute parfaitement: 0-3. Il pourrait être Griezmann …

Min 69. Pénalité pour Barcelone! Popov poussé Braithwaite quand il a fini par plaisir. Le Danois a dirigé et le but a évité le but, mais l’arbitre a décrété la peine maximale et l’a averti Popov avec le jaune.

Min 66. Exécuter également les modifications Koeman. Tripler. Ils partent Lenglet, Pjanic et Coutinho, ils sautent sur l’herbe Jordi Alba, Riqui Puig et Griezmann.

Min 64. Celui que Carlos de Pena a échoué! L’Uruguayen a eu un tir facile, confortable pour le tir, mais son lancement est allé large.

Min 60. Double changement de Dynamo de Kiev. Ils partent Karavaev Oui Harmash et entrez Popov Oui Andrievskyi.

58 min But de Braithwaite! Le danois apparaît dans la petite zone. Coin pris par Coutinho, le peigne sur le premier bâton Mingueza et l’attaquant apparaît au deuxième poteau pour la pousser. Met la distance Barça, 0-2.

Min 57. UN AUTRE OBJECTIF DE BARCELONE!

Min 56. Est encouragé Coutinho de l’avant avec un tir puissant mais repoussé par une centrale. Coin.

Min 53. Ouvrez la boîte Sergiño Dest. L’Américain commence le jeu avec une passe qui filtre vers l’avant pour Trincao. Le jeune homme se retourne, fait face et cède à Braithwaite. Le danois contrôle, il va un peu mais se transforme en passe décisive pour un Dest qui a éclaté et a fait le 0-1.

Min 52. GOOOOOOOL DE BARCELONE !!

Min 51. Au contraire, le Dynamo de Kiev. Trouvez des espaces dans le pli culé et la surprise risque de tomber sur certains …

Min 50. Sont déjà en train de s’échauffer Griezmann Oui Riqui Puig dans le groupe. Ils pourraient être le premier de Koeman.

Min 48. Il a demandé un pénalty pour Verbic! Était prévu Lenglet et l’a jeté à terre. L’arbitre dit de continuer.

Min 47. Verbic l’avait! Comment s’est-il débarrassé de Lenglet, s’éloignant de l’arc mais trouvant de l’espace pour charger son pied gauche. Il l’a arrêtée en deux étapes Ter Stegen.

Min 46. La seconde mi-temps commence! Aucun changement sur les deux équipes.

Griezmann, Dembélé, Riqui Puig et même Jordi Alba ce sont des options intéressantes pour commencer dans la deuxième partie. Koeman doit déplacer l’arbre après cette première mi-temps ratée.

Repos à Kiev. Suivre la 0-0 après les 45 premières minutes. UNE Barça décaféiné avec Plan B (ou C) de Koeman ne parvient pas à devancer un Dynamo qui a su l’endurer et la contrer avec quelque danger. La possession était culé mais ils n’avaient aucune chance de marquer évidente, juste quelques tirs lointains avec un certain avantage.

Min 42. Geste sérieux de Koeman sur le banc. Pour le moment, le plan alternatif à Kiev ne fonctionne pas.

Min 40. Cinq dernières minutes de la première partie. appuyez sur la Barça.

Min 36. TRINCAO! Coup de fouet du Portugais avec son pied gauche mais le ballon ne prend pas l’effet qu’il recherchait. Attrapez le gardien de but facile.

Min 34. À partir de Salle VAR ils disent que il n’y a rien. Suivez le jeu.

Min 34. Trincao demande un penalty! Le Portugais tombe dans la région et l’examinera le VAR.

Min 33. le Dynamo de Kiev dans ces minutes. Maintenant, le capitaine l’avait Buyalskiy à l’intérieur de la surface mais il a terminé le ballon après avoir dévié un défenseur de Barcelone.

Min 28. Coutinho! Il a eu un peu de temps pour réfléchir, positionner son corps et le frapper avec sa main droite, vissant la balle. Il disparaît mais c’est une autre façon d’ouvrir la boîte.

Min 25. Il résiste bec et ongles aux joueurs de la Dynamo. le Barça ne trouve pas le chemin facilement.

Min 19. Karavaev le frappe! Le camp a tenté de l’avant après plusieurs rebonds dans la zone. Personne n’a eu le ballon et c’était Karavaev celui qui a tenté sa chance avec les espaces. Capture Ter Stegen.

Min 16. Premier jaune du match. Un joueur Blaugrana la voit, Pjanic, pour en couper un contre.

Min 15. Le premier quart d’heure de jeu est terminé. Il n’y a pas d’occasions clairvoyantes, oui une nette dominance culé bien que rare en profondeur.

Min 11. Filtrez bien maintenant Coutinho pour Braithwaite. Le Danois s’est battu entre deux défenseurs à l’intérieur de la surface mais le ballon s’est retrouvé dans un coin.

Min 9. Verbic l’a frappé! Plafonné Mingueza bien l’entrée de l’adversaire avec un tacle décisif.

Min 8. Il le bouge bien Dynamo. Il a déjà donné la surprise au Camp Nou avec un match qui a surpris les Blaugrana et aujourd’hui, quand ils en ont l’occasion, ils jouent jusqu’à ce qu’ils touchent la surface.

Min 6. Cou cou cou cou! Le Brésilien l’avait. Il a réussi à contrôler dans la zone, caracole mais le rival l’a beaucoup maîtrisé et a dégagé un corner.

Min 4. Premières combinaisons offensives du Barça. Les Catalans sortent avec le désir de marcher sur la zone rivale.

Min 1. Le jeu commence à Kiev! Commencez le match entre le Dinamo et le Barça.

20:56. Et ainsi le Dynamo de Kiev: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Kadziora, Shaparenko, Garmash, Shepeliev, Buyalskiy, De Pena et Verbic.

20:53. C’est ainsi que le Barcelone: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Junior; Pjanic, Aleñá; Pedri, Coutinho, Trincao; et Braithwaite.

20:50. Rafraîchissons les files d’attente!

20:45. Bien qu’il ne soit ni invoqué, Leo Messi il continue d’être l’épicentre de l’information culé. Koeman Il ne l’a pas convoqué, il a réclamé une pause pour lui, mais l’Argentin pourrait quitter le club lors du prochain marché des transferts, en janvier.

20:40. Et attention quai culé. Koeman n’aura que huit joueurs en attente de minutes et l’un d’eux est Neto. Les autres sont: Griezmann, Matheus, Iñaki Peña, Jordi Alba, Dembélé et Riqui Puig.

20:35. Ter Stegen, Lenglet, Pjanic, Pedri et Coutinho ils auront des gallons aujourd’hui. Ce sont des théoriciens titulaires ou du moins très proches de ce titre. La bonne ou mauvaise image des Catalans aujourd’hui dépendra d’eux.

20h30. Également des options pour Dest, Trincao Oui Braithwaite, encadré dans ce plan B de Koeman. Il est temps pour eux de se justifier.

20:25. Minutes aussi pour les hommes comme Junior ou Alena, qui jusqu’à présent n’avait guère eu de participation jusqu’à présent cette saison. Apparitions spécifiques pour l’équipe à la fois contre la Juventus et Ferencvaros et pour le milieu, quelques minutes avant le duel au Camp Nou contre le Dinamo.

20:20. La première grande surprise est celle de Mingueza. L’équipe de jeunes Blaugrana a sa grande opportunité dans Kiev. Victimes de Piquer, Araujo Oui Umtiti ils laissent peu d’options pour être à la traîne Koeman et le moment du jeune homme est venu.

20:15. Ronald Koeman surprend avec ses onze. Le plan B … ou C. sort. Beaucoup à analyser dans un onze rempli de nouvelles et d’opportunités.

20:10. Et qui sont les onze du Dynamo Kiev? C’est ainsi que sortent les Ukrainiens: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Kadziora, Shaparenko, Garmash, Shepeliev, Buyalskiy, De Pena et Verbic.

20:07. Attentif aux onze de Barcelone! C’est ainsi que sortent ceux de Koeman: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Junior; Pjanic, Aleñá; Pedri, Coutinho, Trincao; et Braithwaite.

20:05. Nous avons déjà confirmé les files d’attente!

20h00. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct de Ligue des champions. Le quatrième jour quitte le Dynamo de Kiev et le Club de football de Barcelone. C’est aux Ukrainiens d’accueillir un match dans lequel les Catalans pourraient sceller leur passe pour les huitièmes de finale du tournoi.

Le Barça le fera sans Leo Messi ou Frenkie de Jong. Koeman donne aux deux joueurs du repos pour le match à Kiev après une semaine mouvementée après la chute contre lui Athlète de Madrid. Le runrún avant un éventuel départ de l’Argentin continue de grouiller dans l’environnement culé, son départ en janvier est une possibilité de plus en plus réelle.

Koeman tirera des rotations pour le match contre lui Dynamo de Kiev. Les pertes et les absences pour se reposer vont forcer le Néerlandais à faire un onze totalement inédit avec des hommes très inhabituels.