Barcelone et Dynamo Kiev face aujourd’hui, Mercredi 4 novembre le troisième jour de la phase de groupes du Ligue des champions dans cette Groupe G dans lequel ils se battent avec Ferencvaros et la Juventus. Le match se jouera au Camp Nou à partir de 21h00., sera arbitré par les Britanniques Michael Oliver et télévisé en direct par Ligue des champions Movistar. De plus, vous aurez des commentaires en direct et en ligne sur le site Web de OKDIARY.

Ce sont deux matches de moins en Ligue, mais il est surprenant de voir le Barcelone avec seulement huit des 18 points qu’il avait en jeu jusqu’à présent dans la compétition nationale. Les culés sont douzièmes pour le moment et enchaînent deux nuls et deux défaites dans leurs derniers enjeux de championnat, dont le coup dans le Classique au Camp Nou ou le dernier contre lui Alaves à Mendizorroza. Dans Des champions brille différemment … pour le moment.

Les culés se mesureront à un ensemble réduit des blessures habituelles et d’un bon nombre de positifs par coronavirus, six pour être précis. Reste à voir s’il y en a enfin plus mais c’est évidemment que le Dynamo Kiev sera très diminué pour contester avec les meilleures garanties son crash contre le Barça.

Le jeu d’aujourd’hui Barcelone – Dynamo Kiev de la 3e journée de la Ligue des champions sera télévisé aujourd’hui à travers Ligue des champions Movistar à partir de 21:00 heures et vous pouvez également suivre minute par minute le jeu de Ligue des Champions aujourd’hui Barça – Dinamo sur le site web de OKDIARY d’une heure avant le match avec l’aperçu, les files d’attente et les commentaires minute par minute.

À quelle heure joue Barcelona – Dynamo Kiev?

Espagne: 11/04/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 04/11/2020 17:00 heures.

Mexique: 04/11/2020 14h00

La Colombie: 04/11/2020 15:00 heures.

Pérou: 04/11/2020 15:00 heures.

Chili: 04/11/2020 17:00 heures.

Venezuela: 04/11/2020 16:00 heures.

Uruguay: 04/11/2020 17:00 heures.

Les anges: 04/11/2020 12:00 heures.

Nouveau York: 04/11/2020 15:00 heures.

Où jouez-vous à Barcelone – Dynamo Kiev?

Camp Nou (Barcelone).

Qui arbitre Barcelone – Dynamo Kiev?

Michael Oliver (Angleterre).

Où diffusent-ils Barcelone – Dynamo Kiev?

Espagne: Ligue des champions Movistar

Allemagne: DAZN

Argentine: ESPN 2

Bolivie: ESPN 2

Brésil: TNT, EI Plus

Canada: DAZN

Chili: ESPN 2

Chine: QQ Sports Live, PPTV Sport Chine.

La Colombie: ESPN 2

Costa Rica: ESPN 2

Equateur: ESPN 2

Le sauveur: ESPN 2

France: Téléfoot, RMC Sport

Guatemala: ESPN 2

Honduras: ESPN 2

Italie: Sky Sport

Japon: DAZN

Mexique: ESPN 2

Nicaragua: ESPN 2

Panama: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Pérou: ESPN 2

le Portugal: Eleven Sports 2

Royaume-Uni: BT Sport 3, BT Sport Extra 3

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

États Unis: TUDN, UniMás