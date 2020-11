Mis à jour le 11/11/2020 à 23:14

Grâce au signal YouTube ECDF, suivez le jeu (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE) qui sera diffusé ce jeudi 12 novembre aux dates 3 et 4 de Éliminatoires sud-américains au Qatar 2022. Ici, vous pouvez vivre sur tout le territoire national le duel de Équateur vs. Bolivie et d’autres duels avec tous les buts et incidents minute par minute sans coupures. Regardez les principaux incidents par minute sur le site de Depor.com. La fête du football recommence au niveau sud-américain.

Le 4-2 face à l’Uruguay à Quito après avoir quitté La Bombonera avec une défaite serrée 1-0, est un bon point de départ pour l’Équateur, qui une semaine avant le début de la rencontre a confirmé la présence de Gustavo Alfaro en tant que nouvel entraîneur. .

Devant la Céleste, le casting tricolore a donné un coup de force d’autorité et de présence, signe clair de confiance en soi qui doit être signé par une victoire contre la fragile Bolivie, en bas de la cravate, jeudi à La Paz.

L’Équateur vient de battre l’Uruguay lors des qualifications 2022 (Rodrigo Buendia / Pool via AP)

Alfaro a déclaré que ce sera un match de “grande intensité” dans lequel il estime que la Bolivie tentera de “soumettre” ses dirigeants avec une équipe qui se déplace sans difficulté en altitude.

Une partie de l’équipe équatorienne s’entraîne à Quito, à 2 850 mètres d’altitude, et son arrivée à La Paz est prévue ce jour-là sur un vol charter.

Alfaro sera sans le défenseur Franklin Guerra ni le milieu de terrain Christian Noboa en raison de blessures.

YouTube en streaming

«Canal del Fútbol» de l’Équateur, détenteur des droits des tours de qualification, veut toucher d’autres publics qui ne paient pas d’abonnement à la télévision, il va donc expérimenter d’autres médias qui ne sont pas traditionnels comme la télévision ou la radio.

En Équateur, 69% de la population a accès à Internet et la deuxième destination la plus visitée est YouTube, selon les données de We Are Social / Hootsuite2020.

En fait, l’abonnement mensuel sur YouTube coûte 6,99 $ pour accéder à du contenu premium, comme le duel entre l’Équateur et l’Uruguay avec Luis Suárez à la Maison Blanche pour la date 2 des Qualifications Qatar 2022.

