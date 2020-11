Mis à jour le 11/11/2020 à 17:53 PM

ECDF YouTube | Nous avons un match pour cette troisième date des Qualificatifs Qatar 2022 et c’est que tant l’équipe équatorienne que l’équipe bolivienne sont à la recherche des trois points qui leur permettent de rêver d’une éventuelle qualification pour la Coupe du monde dans un match qui se déroulera ce jour-là. Jeudi 12 novembre.

“Le match contre la Bolivie va être très compliqué, le fait d’avoir perdu ses deux premiers matches fera de lui un adversaire beaucoup plus compliqué”, a déclaré le défenseur Xavier Arreaga précisant qu’ils n’auront pas la tâche facile du tout contre les verts qui viendront avec tout l’espoir. pour obtenir les trois points en profitant du fait qu’ils savent aussi jouer en hauteur.

En revanche, l’équipe bolivienne, qui est dernière des éliminatoires, joue de tout pour tout pour ne pas aller trop loin dans le tableau et c’est qu’avec la défaite à la date précédente contre l’Argentine, elle ajoute 0 point. Il arrive donc avec toutes ses «armes», commandés par l’interminable Marcelo Martins Moreno dans une terre difficile, l’Équateur.

Canal de l’Équateur vs. Bolivie

ECDF YouTubeTélévision publique argentineRépéteurs VHF: Canal 7 (zone GBA)AJOUTER: Canal 23.2 (HD) et Canal 23.31 (Mobile).Antina: Chaîne 12Directv: Canal 121 (SD) et Canal 1121 (HD)Movistar TV: Canal 7 (HD), Canal 6 (Añelo, Bahía Blanca et Neuquén)Effacer la télévision: Chaîne 11 (HD)Cablehogar: Canal 10 (basique), canal 30 (numérique) et canal 812 (HD)Superchannel: Canal 14, canal 15 (analogique) et canal 20 (HD)CPETV, Santa Rosa: Canal 10 (numérique / SD) et canal 510 (HD).TVCO General Pico: Canal 14 (SD / numérique) et canal 600 (HD).Cablevisión Flow: Chaîne 11 (HD)Dibox: Canal 30 (HD) et Canal 644 (HD).Cablevision (Uruguay): Canal 18 (HD) et Canal 707 (HD)TuVes HD (Chili): Chaîne 704 (HD)Tigo Sports (Paraguay): canal 72 (SD) et canal 922 (HD)

Heure de l’Équateur vs. Bolivie

Pérou: 16h00 Mexique: 16h00 Équateur: 16h00 États-Unis (Los Angeles): 2h00 États-Unis (Texas): 16h00 États-Unis (Miami): 17h00 Colombie: 16h00 Argentine: 18h00 Espagne: 23h00 Espagne (îles Canaries): 10: 00h00 Uruguay: 18h00 Paraguay: 18h00 Chili: 18h00 Brésil: 18h00 Bolivie: 17h00 Venezuela: 17h00 Canada: 16h00 Italie: 22h00 France: 22h00 Allemagne: 22h00 Portugal: 21h00 Pays-Bas: 22h00

Où est l’Équateur vs. Bolivie?

Le match se jouera au stade olympique Hernando Siles de la Paz.

