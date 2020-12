Ce lundi 14 décembre aura lieu l’un des plus grands phénomènes astronomiques les plus attendus par beaucoup. C’est l’éclipse totale du soleil qui peut être vue dans différentes parties du monde, et bien que dans la plupart des pays, elle ne soit que partiellement visible, dans certaines régions du Chili et de l’Argentine, elle sera pleinement appréciée.

Comme l’a expliqué à la BBC l’astronome Tania de Sales Marques, de l’Observatoire Royal de Greenwich à Londres, pendant 24 minutes, la nouvelle Lune passera sur la face du Soleil et la couvrira complètement pendant un peu plus de deux minutes, transformant le jour en nuit pour un instant.

Parce que cet événement, qui provoquera une baisse immédiate de température et modifiera le comportement des animaux, ne peut être apprécié que par quelques chanceux, nous vous faisons savoir comment et quoi voir l’éclipse totale de Soleil, et tout ce que vous devez savoir il.

Une image composite de l’éclipse solaire totale vue de l’observatoire Lowell Solar Eclipse Experience le 21 août 2017 à Madras, Oregon. (Photo: STAN HONDA / .)

HORAIRE POUR VOIR L’ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL

Ensuite, le planning, selon les zones, pour pouvoir apprécier ce phénomène astronomique.

Chili

À Villarrica (couverture à 100%). Le début de l’éclipse sera à 11 h 41, avec un point maximum de 13 h 03 et se terminant à 14 h 31À Isla Mocha (couverture à 100%). Le début de l’éclipse aura lieu à 11 h 37, avec un point maximum à 12 h 59 et se terminant à 14 h 27.À Carahue (couverture à 100%). Le début de l’éclipse sera à 11 h 39, avec un point maximum de 13 h 00 et se terminant à 14 h 29À Santiago (couverture de 78,70%). Le début de l’éclipse sera à 11 h 36, avec un point maximum de 13 h 01 et se terminant à 14 h 31

Les autres villes de la province de Cautín, région de La Araucanía, où l’éclipse solaire totale sera vue à 100% sont: Temuco, Cunco, Nueva Imperial, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén, Freire, Pitrufquén, Gorbea, Lastarria, Loncoche , Villarrica, Las Chilcas, Molco, Pucón, Caburgua, Palguín Bajo, Curarrehue, Correntoso et Lican Ray. Alors que dans la province de Valdivia, région de Los Ríos, ce sont: Lanco, Malalhue, Panguipulli, Calafquén, Coñaripe et Liquiñe.

Argentine

Dans la ville d’El Cuy, province de Río Negro (couverture à 100%). L’heure de l’éclipse maximale sera à 13h11 et durera 1 minute et 24 secondes.Dans la ville de Ramos Mexía, province de Río Negro (couverture à 100%). L’heure de l’éclipse maximale sera à 13 h 13 et durera 2 minutes et 9 secondes.Dans la ville de Valcheta, province de Río Negro (couverture à 100%). L’heure de l’éclipse maximale sera à 13h16 et durera 2 minutes et 9 secondes.À Buenos Aires (couverture de 73,67%). Le début de l’éclipse sera à 12h03, avec un point maximum à 13h32 et se terminant à 14h59

Les autres villes de la province de Río Negro, où l’éclipse sera vue à 100% sont: Las Grutas, San Antonio Este, Bahía Creek et El Cóndor.

Uruguay

À Montevideo (couverture de 74,14%). Le début de l’éclipse sera à 12h09, avec un point maximum à 13h37 et se terminant à 15h03.

Brésil

À Porto Alegre (couverture de 54,31%). Le début de l’éclipse sera à 12h23, avec un point maximum à 13h50 et se terminant à 15h12

Paraguay

À Asunción (couverture de 37,57%). Le début de l’éclipse sera à 12h07, avec un point maximum à 13h31 et se terminant à 14h53

Equateur

À Guayaquil (couverture de 1,49%). Le début de l’éclipse sera à 9h30, avec un point maximum de 9h57 et se terminant à 10h26.

Bolivie

À La Paz (couverture de 17,72%). Le début de l’éclipse sera à 10h40, avec un point maximum à 11h47 et se terminant à 13h00

Pérou

À Lima (couverture de 17,23%). Le début de l’éclipse aura lieu à 9 h 16, avec un point maximum de 10 h 16 et se terminant à 11 h 23.À Tacna (couverture de 24,40%). Le début de l’éclipse aura lieu à 9h32, avec un point maximum de 10h43 et se terminant à 12h00.À Moquegua (22: couverture de 90%). Le début de l’éclipse aura lieu à 9h30, avec un point maximum à 10h39 et se terminant à 23h56.À Arequipa (couverture de 21,37%). Le début de l’éclipse aura lieu à 9h29, avec un point maximum à 10h37 et se terminant à 11h51 (Photo: IGP)

COMMENT VOIR TOTAL SUN ECLIPSE EN DIRECT

Comme ce phénomène astronomique ne peut être apprécié que dans son intégralité par certaines personnes, en fonction de leur situation géographique, nous vous faisons savoir comment le voir en direct.

La NASA assurera une couverture en direct ce lundi 14 décembre de l’éclipse solaire totale, qui sera diffusée par Télévision de la NASA et la chaîne publique sur le site internet de l’agence par CLIQUEZ ICI. En outre, une diffusion en direct distincte de l’éclipse sans narration sera diffusée sur la chaîne médiatique.

La programmation sera diffusée en conjonction avec l’éclipse. Le programme, en espagnol, fournira des vues en temps réel de l’éclipse et des discussions sur la façon dont les scientifiques utilisent les éclipses pour étudier le Soleil.

L’émission en direct, gracieuseté de la Pontificia Universidad Católica de Chile et capturée à travers les télescopes de l’Observatoire d’enseignement UC, Santa Martina, sera reproduite sur la chaîne médiatique de 9h40 à 12h31.

QU’EST-CE QU’UNE ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE?

Une éclipse solaire totale est le phénomène astronomique qui se produit lorsque la Lune cache le Soleil vu de la Terre; c’est-à-dire que les trois s’alignent, ce qui coïncide avec la nouvelle Lune et indique que la Lune est très proche du plan de l’écliptique.

“La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil”, même si elle semble plus grande parce qu’elle est plus proche de la Terre, c’est pourquoi elle peut recouvrir tout le disque du Soleil, explique Sales Marques.

(Photo: IGP)

COMMENT L’ECLIPSE SOLAIRE TOTALE EST-ELLE PRÉSENTÉE?

L’éclipse solaire totale se produit à partir d’une bande (bande de totalité) à la surface de la Terre lorsque la Lune recouvre complètement le Soleil, a déclaré Wikipedia.

Une éclipse totale sera observée pour les observateurs situés sur Terre qui se trouvent dans le cône d’ombre lunaire, dont le diamètre maximum à la surface de notre planète ne dépassera pas 270 km, et qui se déplace vers l’est à environ 3200 km / h .

De même, la durée de la phase de totalité varie entre 2 et 7,5 minutes, l’ensemble du phénomène atteignant un peu plus de deux heures.

L’éclipse solaire totale transformera le jour en nuit pendant quelques minutes, et vous devez protéger vos yeux avant de le voir. (Photo: .)

QUELLES SERONT LES PROCHAINES ÉCLIPSES TOTALES DU SOLEIL?

Antarctique (décembre 2021), Indonésie et Australie (avril 2023), États-Unis et Canada (avril 2024), Europe du Sud et Groenland (août 2026), Afrique du Nord et Moyen-Orient (août 2027).