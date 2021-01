Ce rapport, déjà entre les mains du ministère de la Santé, ne précise pas si les sanctions à imposer aux personnes impliquées sont légères – jusqu’à 3 000 euros -, graves – jusqu’à 60 000 euros – ou très graves – jusqu’à 600 000 euros -, selon l’article 152 de la loi 7/2019 de la Principauté. Donc, Il faudra désormais que ce soit le gouvernement régional qui stipule la gravité des événements et, avec lui, la sanction correspondante.

Ce qui est prouvé dans le rapport, c’est que les mesures de sécurité imposées n’ont pas été respectées. Un maximum qui a pu être vérifié après analyse des enregistrements des caméras de sécurité, ainsi que des vidéos et photographies mises en ligne par les jeunes qui ont assisté à l’événement sur leurs réseaux sociaux, dans lesquels il a été possible d’observer comment ni les distances de sécurité ni les Des masques ont été utilisés, en plus d’avoir des personnes debout à l’intérieur des locaux. Parmi ceux qui n’ont pas respecté les règles figurent les deux joueurs de la première équipe de rojiblanca – qui peuvent être identifiés dans les documents graphiques -, ainsi qu’un autre footballeur, formé à Mareo.

Un assouplissement des mesures de sécurité qui affectera non seulement les personnes qui l’ont réalisé, mais aussi l’établissement hôtelier où les événements se sont produits, qui est également proposée pour sanction, et qui appartient au groupe Gavia, dont Javier Martínez, vice-président du Sporting et l’association de gestion hôtelière OTEA est partenaire. En fait, Martínez lui-même a déjà assuré, dans des déclarations publiques, que lors de cet événement organisé le soir de la veille de Noël et auquel ces joueurs de rojiblancos ont participé “il était difficile qu’il n’y ait pas un peu d’exaltation de l’amitié”, tout en laissant ce n’était bien sûr pas une soirée privée, mais une séance ouverte au public.

Ce que le rapport exclut expressément, c’est que l’épidémie qui a affecté plusieurs acteurs de la dynamique de la première équipe de rojiblanco, ainsi qu’un entraîneur adjoint et qui s’est propagée à plus de 150 personnes dans la région entre infectées et isolées, est née dans cet événement. De la même manière, vous ne pouvez pas prouver que c’était une fête privée. Ce que le texte ne précise pas, c’est si cette séance de l’après-midi de la veille de Noël a servi à propager le virus parmi les personnes présentes. Bien que le rapport soit déjà terminé, l’enquête n’est pas close, de sorte qu’il pourrait y avoir plus de personnes qui ont été proposées pour sanction.

Avec ces amendes déterminées par le gouvernement régional, les joueurs sportifs peuvent devoir faire face à d’autres: celles imposées par le club lui-même. Bien qu’aucune évaluation officielle n’ait encore été faite depuis les bureaux de Mareo, il est supposé que l’entité ne peut pas faire la sourde oreille à la situation, ce qui signifie que les responsabilités devront être clarifiées. D’autant plus qu’il semble clair que certains des joueurs infectés n’ont pas respecté les recommandations formulées par les entraîneurs pour la période des vacances. En fait, la seule personne qui en a parlé est David Gallego, qui a assuré que l’imposition ou non de sanctions par le club incombe à ses dirigeants, pas à l’entraîneur.

Les costumes ont également déjà franchi la première étape à cet égard. Si un poids lourd au sein de l’équipe comme Babin a évité hier de confirmer lors d’une conférence de presse qu’une rencontre avait eu lieu entre les joueurs, cette rencontre semble clairement avoir eu lieu. Et là-dedans, les acteurs impliqués ont donné leurs explications. “Chacun a le droit de faire des erreurs, car personne n’est parfait, dans aucun domaine de la vie”, a souligné Babin, «Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire».