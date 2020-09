Illustration Amazon / Ringer

À l’aube de sa deuxième saison, les critiques de la série anti-super-héros d’Amazon sur le capitalisme, le fandom et la société en général ne sont pas subtiles – mais parfois la subtilité est surfaite

Dans la deuxième saison de The Boys, Vought International – le conglomérat en charge des super-héros de la vie réelle vivant parmi nous, un croisement entre Disney et un entrepreneur de la défense – regroupe ses dernières initiatives de marque. (Je suis d’accord, c’est une séquence de mots répugnante.) Naturellement, Vought est beaucoup plus préoccupé par l’opinion publique que par le nombre de fois où ses héros sauvent réellement la situation. Le groupe de discussion approuve à l’unanimité de faire des Seven, le substitut de la série de la Justice League, des héros qui sauvent le monde, pas seulement l’Amérique. Mais le Homelander qui regarde – une tournure dépravée et sociopathique de Superman – ne l’a pas. Il est tout au sujet de l’Amérique d’abord, donc c’est ce avec quoi Vought va courir.

Ce n’est pas exactement un message subtil; là encore, la subtilité n’a jamais été le but de The Boys. Bien qu’adaptée de la série de bandes dessinées du même nom de Garth Ennis, qui a été publiée pour la première fois en 2006, la série semble avoir été faite sur mesure pour notre présent – un où Hollywood ne peut pas se lasser des super-héros et les États-Unis sont de plus en plus, dangereusement nationaliste. Jetez les principes de base du capitalisme à travers le Vought omniprésent, et The Boys, c’est comme regarder à travers un miroir funhouse notre monde qui est littéralement en feu. Tout ce qui manque à l’univers de la série est une pandémie mondiale. (Je peux déjà imaginer les laquais terrifiés de Vought suppliant Homelander de porter un masque dans une nouvelle campagne publicitaire.)

La configuration de la saison 2 est similaire à la sortie de première année des garçons. La mission reste la même pour les Boys titulaires: un groupe hétéroclite d’étrangers espérant exposer Vought et les Sept pour ce qu’ils sont vraiment, ce qui inclut le fait que les humains surpuissants ne sont pas nés, mais créés. Le «Compound V» de Vought, injecté à des nourrissons avec le consentement de leurs parents en quête de célébrité, est le moyen pour l’entreprise d’exercer plus de contrôle et d’influence sur le pays que notre gouvernement ne le peut. Bien que, bien sûr, Vought présente les superpuissants comme étant doués par la grâce de Dieu, faisant appel à une base évangélique. (Cette saison comprend la brève apparition d’un panneau d’affichage anti-avortement cette saison qui prétend que vous pourriez avorter un bébé avec des pouvoirs.) Les chances sont donc fermement opposées aux Boys, qui doivent également lutter pour être considérés comme des terroristes recherchés.

Mais une poignée de parias en colère, aliénés et non alimentés ne suffit pas à attiser la peur réelle dans la conscience américaine – par conséquent, Vought met en exergue le danger que des «super-terroristes» envahissent le pays au-delà de nos frontières, positionnant les Sept comme une nécessité pour protéger les citoyens. Cet agenda anti-immigrés à peine voilé est poussé par le dernier membre des Sept, Stormfront, dont les pouvoirs fulgurants sont Thor-esque et, comme son nom de super-héros ne l’indique pas si subtilement, cache quelque chose de néfaste.

À première vue, cela ne ressemble pas exactement à une vision amusante, mais The Boys continue d’exceller car il gère son message cynique avec un esprit ludique et provocateur. Comme une autre adaptation sur petit écran d’une bande dessinée d’Ennis, le délicieux Preacher d’AMC, The Boys se livre à des démonstrations joyeuses de violence et d’absurdité. crâne de l’homme pendant qu’il effectuait un cunnilingus. Cette saison n’est pas différente: il y a un moment dégoûtant impliquant une vraie baleine (?!), Et plusieurs scènes qui suggèrent que la série avait un quota auto-imposé de crânes explosifs à remplir. Il y a même une intrigue secondaire dans laquelle la version de la série d’Aquaman rejoint la version de la série de l’Église de Scientologie, un voyage qui l’inclut en prenant un psychédélique qui fait que ses branchies commencent à lui parler, et un nouveau venu politique anti-Vought qui est un remplaçant. pour Alexandria Ocasio-Cortez (sérieusement). C’est le genre d’énergie chaotique dont les garçons s’épanouissent.

Les sensibilités grossières, étranges et sanglantes de la série sont peut-être la raison pour laquelle elle est souvent comparée à Deadpool, mais même le Merc with a Mouth est maintenant redevable au complexe industriel de Marvel. (De plus, peu importe combien il jure, Deadpool est toujours disponible pour sauver la situation; Homelander laissera tout le monde à bord d’un avion de passagers périr pour éviter un coup de presse.) Inversement, les garçons ont fait irruption sur les lieux en 2019 comme quelque chose qui ressemble à contre-programmation de super-héros: comme l’excellente réinvention de Watchmen par HBO, la série a remis en question notre foi inébranlable dans les héros, s’ils méritent d’être vénérés et ce qui se passerait vraiment si les institutions modernes se mettaient en travers.

Alors que The Boys revient en 2020, il entre dans un paysage de super-héros très différent, à savoir un paysage qui n’existe pratiquement pas. Malgré les efforts de Netflix (The Old Guard, Project Power), la pandémie en cours a laissé les téléspectateurs assoiffés de super-héros dans une sécheresse de contenu inédite depuis la création de l’univers cinématographique Marvel il y a plus de dix ans. Bien que ce n’était certainement pas l’intention de la série, The Boys est de retour comme le seul jeu de super-héros de la ville. Bien que la série ait l’impression d’exister au mépris des super-héros qui se généralisent – le «Vought Cinematic Universe» est une franchise dans la série – il est indéniable que The Boys se généralise lui-même. (Amazon a déjà renouvelé The Boys pour une troisième saison, pour accompagner un après-spectacle pour la saison 2.)

Un nouveau spectateur comprendra rapidement ce que la série ressent à propos des super-héros – le pilote se termine avec Homelander détruisant un jet privé avec un enfant à l’intérieur – et son cynisme profondément enraciné pourrait être difficile à avaler pour quiconque dont l’idée du cinéma triomphant est le point culminant de Avengers: Endgame. Mais restez avec The Boys à travers ses éclats peu profonds de blasphèmes et encore plus de gore et vous arriverez à une vérité inconfortable: la corporatisation du fandom des super-héros et la dévotion sectaire qu’elle favorise est le reflet de combien les idéologies sont plus dangereuses. formé. Stormfront le sait – c’est pourquoi sa plate-forme est de «Rendre l’Amérique à nouveau sûre».

Quand la poussière [Thanos voice] s’installe inévitablement sur le blockbuster de super-héros – tout comme il l’a fait autrefois pour l’Occident jadis puissant – nous nous retrouverons avec des images durables d’une époque dominante du cinéma. Un Joker dur et oscarisé dansant dans les escaliers; T’Challa et la nation dynamique de Wakanda; un Captain America abattu mais pas sorti ramassant son fidèle bouclier. Tous des moments indélébiles, mais The Boys en a beaucoup, même dans les moments les plus calmes:

Encore une fois: ce n’est pas des choses subtiles. Mais quand vous considérez ce qui se passerait si le capitalisme, la politique, la religion et les super-héros devaient s’entremêler, vous pourriez constater que The Boys est sur quelque chose. La subtilité est surestimée, tout comme le fait de considérer quiconque comme un héros dans ce monde.