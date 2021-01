Le Belge Eden Hazard a marqué contre Alavés son troisième but jusqu’à présent cette saison à son troisième départ en quatre matchs, aucun d’entre eux terminé, et il reprend confiance après une autre campagne avec un début difficile dans lequel il est encore loin du niveau affiché avant de signer pour le Real Madrid.

Un but dans lequel il a montré sa classe en “crevant” le long ballon de Kroos et en définissant avec qualité contre Pacheco avec sa jambe gauche, le moins bon de la star belge. But au bord de la pause qui était de 0-3 et qui donnait de la tranquillité à ceux de ce samedi emmenés par David Bettoni, bien qu’avec le Français Zinedine Zidane, positif pour le coronavirus, au téléphone.

Cinq minutes avant, Hazard a ajouté une aide, prolongeant un talon au Français Karim Benzema, à ses statistiques particulières, si médiocres depuis que l’élastique madrilène était gainé: quatre buts et huit passes en 46 matchs joués, manquant 291 jours de compétition.

Le Belge n’avait eu qu’une seule blessure grave dans toute sa carrière sportive, jusqu’à ce qu’il signe à Madrid en juillet 2019. C’est précisément une fracture à la cheville droite en 2017 qui lui a valu la tête la saison dernière après que le 26 octobre, il a reçu une entrée difficile de son compatriote Thomas Meunier dans la même zone.

Après cette maladie, il en a ajouté six autres – jusqu’à un total de huit – et un positif pour le coronavirus. Cette campagne ajoute uniquement le 16% des minutes en LaLiga Santander et 30% en Ligue des champions, selon les données de Transfermarkt. Mauvaises statistiques pour un joueur appelé à faire partie de celles fixées dans les plans de ‘Zizou’.

Mais contre Alavés, rival contre qui, justement, a subi sa dernière blessure, a signé une performance décisive qui, bien que loin de rappeler Hazard de Chelsea et de l’équipe nationale belge, peut être un tournant pour lui et pour la saison d’un Real Madrid qui, compte tenu de son irrégularité, a besoin de la meilleure version de ‘7 ′ Concourir jusqu’au bout pour le titre de la compétition nationale et de la Ligue des champions.

