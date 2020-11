À la date 8 du Ligue espagnole, Real Madrid battre 4-1 à Huesca et était le seul leader du classement. La grande nouvelle était le retour après la blessure de danger édénique, qui a marqué un but après un an et 26 jours.

Les buts du match pour les locaux ont été inscrits par Eden Hazard (39 ‘1T), Karim Benzema (44’ 1T et 44 ‘2T) et Federico Valverde (8’ 2T). Alors que le but visiteur a été réalisé par David Ferreiro (28 ‘2T).

Un point culminant du match a été le but de Federico Valverde à la 8e minute de la seconde période. Après avoir reçu une passe décisive de Karim Benzema, le milieu de terrain l’a placée au bon poteau et vers le bas. Impossible pour l’archer!

Le chiffre de la réunion était Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid a marqué 2 buts, a donné 3 coups de pied au but contre Huesca et a donné 38 passes correctes. Un autre des acteurs clés du stade Santiago Bernabéu était danger édénique. L’attaquant du Real Madrid a marqué 1 but, a donné 4 coups de pied contre Huesca et a donné 26 passes correctes.

L’entraîneur de Real Madrid, Zinedine Zidane, Il a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Thibaut Courtois dans le but; Lucas Vázquez, Éder Militão, Sergio Ramos et Marcelo sur la ligne défensive; Federico Valverde, Casemiro et Luka Modric au milieu; et Marco Asensio, Karim Benzema et Eden Hazard en attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Miguel Sánchez Muñoz ils se sont planté avec une stratégie 4-3-3 avec Andrés Fernández sous les trois couleurs; Pablo Maffeo, Jorge Pulido, Dimitrios Siovas, Luisinho en défense; Borja García, Pedro Mosquera et Kelechi Nwakali au milieu de terrain; et Sergio Gómez, Rafael Mir et Javi Ontiveros à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Pablo González Fuertes. Real Madrid visitera Valence le lendemain, tandis que Huesca recevra Eibar au stade El Alcoraz. Le local est en tête avec 16 points et 5 victoires, tandis que le visiteur atteint 5 unités et se place à la dix-huitième place du tournoi.