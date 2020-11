Mis à jour le 11/07/2020 à 19:24

Méfiant Le positif pour coronavirus du milieu de terrain du Real Madrid, Eden Hazard, a suscité de nombreux soupçons chez certains dirigeants de la Fédération belge de football, tel que publié par le journal belge HLN.

Les médias ont rappelé que l’appel à danger édénique de la part du sélectionneur belge, Roberto Martínez, il n’a pas été bien accueilli à la Maison Blanche. “La méfiance est compréhensible car une fois de plus au cours des derniers jours Real Madrid Il a clairement indiqué que l’appel de Hazard ne correspondait pas à ses plans », assure HLN auprès de sources internes à la Fédération royale belge de football.

Le fond entre le RABF et Real Madrid Il y a eu des frictions et lors du dernier appel un Hazard blessé, a préféré rester avec son équipe et ne pas retourner à Madrid pour poursuivre sa convalescence.

Ce samedi, les nouvelles ont rapporté que danger édénique et le Brésilien Casemiro a été testé positif au COVID-19. Le protocole LaLiga a été activé et les deux joueurs respectent le confinement correspondant, ils ont été exclus pour le duel au Mestalla et n’assisteront pas aux appels de leurs équipes pour faire face aux engagements des deux prochaines semaines.

📋✅ Voici les 20 joueurs appelés pour affronter @valenciacf! @CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/TR9hwTj4Fd – Real Madrid CF (@realmadrid) 7 novembre 2020

