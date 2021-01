Une histoire qui est loin d’arriver à sa fin. Edinson Cavani Il a été sanctionné par la FA pour avoir eu un prétendu acte de racisme en répondant à une histoire d’un collègue. Cela a généré divers types de commentaires, bien que la majorité soit toujours du côté de l’attaquant sud-américain.

Même la plus haute entité de football uruguayenne (AUF) a fait une déclaration, partagée par les différents joueurs de l’équipe ‘Charrúa’, montrant leur plein soutien au footballeur impliqué au milieu d’une controverse.

“La Fédération uruguayenne de football souhaite exprimer sa solidarité et son soutien absolu à Edinson Cavani dans cette circonstance défavorable dans laquelle il est impliqué. Nous connaissons le joueur, mais tout particulièrement nous avons connu l’être humain depuis qu’il était adolescent lors de son passage dans les équipes de jeunes », a commencé le communiqué de la Fédération uruguayenne de football.

«Nous sommes témoins de sa noble âme. Nous l’avons vu grandir vers la gloire et revenir encore et encore en étant toujours le même, simple, attentionné, humble. Edinson est une personne d’une morale et d’une éthique irréprochables, un être de caractère serein et de sensibilité solidaire », a poursuivi le message de l’AUF.

Sur la base de ces considérations, la Fédération uruguayenne de football exhorte la FA à revoir la sanction pour Edinson Cavani. Nous sommes convaincus, de par notre connaissance approfondie de sa personne et de l’analyse du fait, qu’il n’est pas digne du même préjudice moral ou du préjudice moral qui en découle », souligne la déclaration.

Edinson Cavani a le soutien du monde du football

Sous le label #GraciasNegrito, qui est actuellement une tendance Twitter, l’Uruguay a tourné ce vendredi avec Edinson Cavani après la sanction infligée à l’attaquant par la fédération anglaise de football (FA) après un commentaire sur les réseaux sociaux qu’il jugeait raciste.

Les gens n’hésitaient pas à montrer leur colère après Cavani a été sanctionné un mois après, après un retour contre Southampton, l’attaquant a répondu à un message d’un supporter avec la phrase en espagnol “gracias negrito”.

