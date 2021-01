Sous le label #GraciasNegrito, qui est actuellement une tendance Twitter, l’Uruguay a tourné ce vendredi avec Edinson Cavani après la sanction infligée à l’attaquant par la fédération anglaise de football (FA) après un commentaire sur les réseaux sociaux qu’il a jugé raciste.

Coupe du monde trois fois avec le Bleu clair, champion de Amérique et deuxième buteur historique de la sélection, le footballeur est l’une des plus grandes idoles des fans de football du pays sud-américain.

Pour cette raison, les gens n’hésitent pas à montrer leur colère après Cavani a été sanctionné un mois après, après un retour contre Southampton, l’attaquant a répondu à un message d’un supporter avec la phrase en espagnol «gracias negrito».

Fernando Cáceres, président d’honneur de la Conseil ibéro-américain des sports, a écrit dans Twitter: La sanction de Cavani pour des expressions racistes présumées cache en réalité la pire version du racisme suprémasiste de celui qui revendique la supériorité morale pour juger et condamner l’autre, en présumant que leurs valeurs sont uniques, vraies et immuables. Et que nous devons l’accepter … ».

Il a également publié une photographie des joueurs Isabelino Gradín, Obdulio Varela et Eusebio, surnommés respectivement «La Maravilla Negra», «El Negro Boss» et «La Perla Negra», et a ajouté: #GraciasNegritos.

De son côté, le club Plaza Colonia, de la première division uruguayenne, a écrit: «Ils ont envahi et usurpé des terres qu’ils possèdent encore, persécuté et exécuté des gens pour penser différemment, asservi, interdit les droits, étaient des champions de l’intolérance religieuse. Aujourd’hui, ils sont juges de la morale, quel que soit le contexte ou la culture. Nous, Cavani (sic) ».

Pendant ce temps, certains politiciens ont également exprimé leur gêne sur Twitter, tandis que les principaux journaux sportifs consacraient leurs couvertures à la question.

Cavani devra débourser 100 000 livres (110 000 euros) et trois matchs pour son commentaire sur les réseaux.

Source: .

