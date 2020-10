Cristiano Ronaldo Il est isolé depuis plus de 15 jours en raison de son positif pour le coronavirus. Le Portugais, qui a l’air plus mince après ces deux semaines avec Covid-19, a raté le match contre Barcelone pour cette raison, mais était involontairement le protagoniste après le match en raison de la provocation du club du Barça à la Juventus et à sa personne à via Twitter.

“Nous sommes heureux que vous ayez pu voir” chèvre “dans votre champ”, a écrit le club catalan, mentionnant la Juve avec une photo de Messi. Une moquerie inélégante envers l’entité italienne et aussi envers Cristiano Ronaldo, qui n’a même pas pu jouer le duel pour avoir été infecté par un coronavirus. Et quelque chose qui a mis Edu Aguirre très en colère, qui a explosé plus tard dans «El Chiringuito».

«C’est LAID, MALHEUREUX et Pitié» 🤬. @ EduAguirre7, très en colère contre la PROVOCATION du Barça sur Cristiano. #ChiringuitoBarcelone pic.twitter.com/XRcoLV5y4S – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28 octobre 2020

«Je trouve ça dommage, je pense que le service de communication de Barcelone, pour une fois qu’ils essaient d’être drôles et originaux, ils le font en essayant de rabaisser Cristiano Ronaldo, qui est avec Covid à la maison. Je pense qu’il y en a beaucoup, tout ne vaut pas la peine. Ils n’ont pas à rabaisser ou à rire de qui que ce soit. Je pense que nous avons tous manqué Cristiano aujourd’hui. Le CM de Barcelone va-t-il en venir à mépriser Cristiano alors qu’il n’a pas pu jouer pour cause de maladie? On rigole?

“Un sens de l’humour pour tout ce que vous voulez, mais vous êtes souvent offensé”, a-t-il déclaré à Cristóbal Soria avant de terminer: “Rire de cela me semble laid, malheureux et malheureux.” Edu Aguirre a également été secondé par Josep Pedrerol avant de changer de sujet en raison de la tension sur le plateau: “Celui qui soutient cela, là sa conscience.”