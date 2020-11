Le monde du football pleure la perte de Diego Armando Maradona. Celui qui a été pour beaucoup le meilleur joueur de football de l’histoire est décédé des suites d’une insuffisance respiratoire après avoir surmonté sa récente opération pour un caillot dans le cerveau. Le grand Diego est parti à 60 ans, mais il a laissé des images infinies à retenir.

Argentine vibre autour du football et trois sont les hommes élevés à la hauteur de la légende: Alfredo di Stéfano, Diego Armando Maradona et Leo Messi. Eduardo Inda, directeur d’OKDIARIO, était la personne capable de prendre une photo qui est entrée dans l’histoire du journalisme mondial.

C’est arrivé en 2009, quand dans sa phase de directeur de Marca, il a réuni les trois stars du football argentin. À cette époque, Maradona dirigeait l’équipe nationale, Messi était la star de l’équipe et Di Stéfano était le président d’honneur du Real Madrid. C’était le seule fois ils ont accepté et a posé pour la mémoire. C’était un 11 novembre 2009 à l’hôtel Mirasierra Suites.

Dans la remise du II Di Stéfano Trophy, qui est remis chaque année par le journal sportif récompensant le meilleur footballeur espagnol dans toutes les compétitions, Leo Messi a reçu le prix des deux autres légendes. “Je suis plus fier que jamais d’être aux côtés de Maradona et Di Stéfano et très heureux qu’ils me l’aient donné”, a assuré le joueur barcelonais.

“Messi a gagné alors que le Barça remporte ses matches: par un glissement de terrain”, a-t-il déclaré Eduardo Inda, qui n’a épargné aucun éloge pour Maradona et Di Stéfano. «Jamais si peu d’entre eux n’ont rendu autant de personnes aussi heureuses», a-t-il déclaré le jour où il a eu la photo impossible.