Ronald Koeman a demandé d’urgence un avant-centre pour son équipe. L’entraîneur a déjà transféré au conseil d’administration du Barça que sans un “ 9 ”, les options du club sont considérablement réduites après avoir essayé à ce poste sans grand succès. Messi, Ansu Fati et Griezmann demandent avec insistance la signature de Memphis Depay.

L’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyon sera libéré le 30 juin 2021 et de manière prévisible signera avec l’entité culé en ce prochain mois de janvier gratuit. L’urgence du Néerlandais à signer un attaquant a cependant poussé la directive du Barça à faire preuve de créativité pour essayer de plaire à son entraîneur.

Koeman a déjà transféré qu’Antoine Griezmann a perdu son immunité et que ses substitutions peuvent commencer à devenir une constante après lui avoir donné de nombreuses opportunités en début de saison. Le Français, qui n’a pas marqué avec le nouvel entraîneur, pourrait être la solution au problème du Barça pour trouver un attaquant.

«Koeman est déçu et triste avec Griezmann. C’est un grand joueur, mais ces derniers temps, il s’effondre », a-t-il commencé par expliquer. Eduardo Inda à El Chiringuito de Jugones. «La première chose que le coach a faite, c’est que tu devais parier sur lui, mais maintenant il se sent déçu. aimerait le vendre ou le donner au marché d’hiver et Lyon serait prêt à le reprendre »a ajouté le directeur de OKDIARY.

«Si Griezmann se rend à Lyon en janvier, Depay viendrait à Barcelone, dans un échange à coût nul », a-t-il poursuivi en expliquant Eduardo Inda dans le programme diffusé sur Mega. «À la fin de la saison, Si Lyon ou le club qui vient veut le garder, ils devraient payer Barcelone pour le joueur. En outre, Bartomeu veut le vendre pour équilibrer les comptes», A conclu le directeur de OKDIARY.

Malgré le fait qu’il n’y ait pas encore eu de proposition ferme au joueur, l’option de son départ en prêt à Lyon prend du poids tant que les deux clubs parviennent à un accord et le joueur est en phase. L’idée du Barça est de rendre Depay gratuitement en échange du transfert – avec la puce payante – de Griezmann pour le reste de la saison.

Le Français pourrait retrouver sa confiance et ses galons dans un club qui était demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions l’année du Championnat d’Europe. Bien que beaucoup considèrent le départ de Griezmann comme un pas en arrière dans sa carrière, ce n’est pas mal vu par le joueur, qui En 2018, il avait déjà dit qu’il aimerait jouer pour Lyon car il est très proche de son Macon natal. Un retour aux sources pourrait ramener Griezmann renforcé – au Barça on voit un miroir dans l’affaire Coutinho – et ce serait un moyen de satisfaire un Koeman qui ne considère en aucun cas le joueur français comme quelqu’un de décisif pour son projet.