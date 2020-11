Il ne l’a pas eu la première fois malgré le burofax, mais il l’obtiendra la deuxième fois. Leo Messi n’est pas prêt pour sa clause de renouvellement avec Barcelone et il veut partir gratuitement à la fin de la saison du club où il a développé toute sa carrière sportive. C’est ainsi qu’il l’a avancé exclusivement Eduardo Inda à El Chiringuito de Jugones, qui a également rapporté que la meilleure offre que la star argentine a sur la table est l’Inter Milan.

«Le renouvellement de Messi est compliqué. Pour le moment, il ne veut pas renouveler et a une offre très puissante de l’Inter Milan. Vous devez avoir l’Inter et la moitié du monde. En Italie, ils ont une sorte de loi Beckham et le football italien renaît. Gagnez 70 net par saison, soit 140 brut, quelque chose de plus en Catalogne parce qu’ils paient 40 pour cent. », a révélé le directeur d’OKDIARIO dans le programme Pedrerol.

Si le désir de Leo Messi, exprimé directement avec le burofax, était de quitter Barcelone l’été dernier, le club du Barça s’est accroché à la littéralité de son contrat et Bartomeu s’est levé. Malgré le déplacement de son père d’Argentine pour débloquer la situation, le déjà ancien président du Barça est resté ferme dans son poste et Messi, conseillé par ses avocats, n’a eu d’autre choix que de rester … malheureux.

Son entretien incendiaire et, ce qui est pire, sa performance jusqu’à présent cette saison, montrent clairement que Leo Messi n’est présent qu’à Barcelone et que son passage avec l’équipe du Barça s’est terminé il y a longtemps. Les différents épisodes de confrontation avec la directive sortante, en plus de la terrible crise sportive de l’équipe, qui a touché le fond après 2-8 contre le Bayern, ont poussé Messi à prendre la décision de partir.

Le délai pour le notifier était expiré et Barcelone n’a pas reculé. Il l’a forcé à rester mais l’histoire ne semble pas avoir une fin heureuse. Ni pour Barcelone ni pour Messi.