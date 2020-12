le Eibar a confirmé à Benito Villamarín ses magnifiques statistiques en tant que visiteur et a obtenu trois points avec lesquels il quitte le bas du tableau, après gagner clairement 0-2 au Betis L’entraîneur chilien Manuel Pellegrini, qui entre dans la dépression après avoir ajouté trois défaites consécutives et être plus proche des places de relégation.

L’équipe basque a été bien supérieure pendant presque tout le match et il a même échoué dans le résultat, puisqu’il a même manqué un penalty dans la dernière ligne droite de l’affrontement contre un adversaire imprécis en défense et sans clarté en attaque.

Au onzième jour, alors que le premier tiers du tournoi n’était toujours pas rempli, l’équipe de Verdibanco avait besoin d’un triomphe pour dissiper les doutes générés lors de ses deux matchs précédents, dans lesquels le Camp Nou (5-2) et San Mamés ( 4-0).

L’équipe d’Eibar a également eu une excellente occasion de faire un bon saut au classement et d’inspirer cette lutte pour être loin des places de relégation, au point qu’avec la victoire, elle a dépassé le Betis dans le tableau, comme c’était le cas.

Ceux de José Luis Mendilibar sont arrivés avec un nombre beaucoup plus favorable de visiteurs que de locaux, bien qu’avec le fait d’être l’équipe de LaLiga avec le moins de buts en sa faveur, seulement six matchs sur dix, mais ils ont également affronté l’équipe qui a concédé le plus (21) dans les mêmes matchs.

L’entraîneur du Betis, le chilien Manuel Pellegrini, a fait ses débuts cette saison en tant que partant du milieu de terrain mexicain Andrés Guardado pour donner plus de force à cette zone du terrain, tandis qu’Eibar a mis le Japonais Yoshinori Muto et l’ex-Betis Takashi Inui comme plus avancés. avant les absences de leur meilleur buteur, Kike García, suspendu, et Quique González, blessés.

Le jeu était très contrôlé entre les deux prétendants, voulant devenir fort au centre du terrain et avec l’intention de ne pas donner de concessions à la défense, bien qu’après vingt minutes il y ait eu une première erreur à l’arrière, celle du centre en visite Pedro Bigas, qui a laissé Cristian Tello seul avant Le gardien Marko Dmitrotvic et le Serbe d’un pied ont deviné l’intention de l’ailier.

Le jeu clé de la première mi-temps a eu lieu à la 34e minute, lorsque l’un des joueurs les plus actifs d’Eibar, le footballeur prêté par Sevilla Bryan Gil, a terminé avec une tête et a battu Joel Robles, mais lorsque le ballon est entré humblement, Inui l’a rivé au fond d’objectif et L’arbitre, après consultation du VAR, a estimé que les Japonais venaient d’un hors-jeu précédent et l’a annulé.

Grosse frayeur pour Joel Robles, qui a remplacé le gardien chilien blessé Claudio Bravo, et pour toute l’équipe sévillane, qui s’est retirée aux vestiaires à la mi-temps avec le sentiment que son rival avait mieux terminé la première moitié du match.

Lors de la reprise, l’équipe des armuriers est ressortie avec de meilleures idées et Muto était très prêt à la sortie d’un corner pour passer entre la défense Betic endormie et signer le 0-1 quatre minutes après le début de la deuxième période.

Le Japonais a réalisé son premier but dans le championnat espagnol et cinq minutes plus tard, Joel Robles a infligé un penalty inutile à Rober Correa que l’espagnol-argentin Esteban Burgos n’a pas perdu pour commencer à rendre les choses difficiles pour votre rival.

Pellegrini a donné accès à l’attaquant Loren Morón et au milieu de terrain portugais William Carvalho pour réorienter le parcours désorienté de son équipe et peu après à un autre attaquant, Borja Iglesias, et au mexicain Diego Lainez, également joueur de la zone de création, mais Eibar était proche de 0-3.

Bryan Gil et Estaban Burgos ont pu l’obtenir, mais le gardien madrilène s’est racheté de son erreur sur le penalty et a été très attentif à l’empêcher, et plus encore quand à la 86e minute un autre penalty innocent de Marc Bartra sur Inui l’a arrêté de sorte que le 0-3 qu’Eibar méritait de ne pas monter au tableau de bord.

0 – Betis: Joel Robles; Emerson (Montoya, m.46), Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Sauvé (William Carvalho, m 54), Guido Rodríguez; Joaquín, Fekir (Borja Iglesias, m 69), Tello (Loren, m 54); et Sanabria (Lainez, m.69).

2 – Eibar: Dimitrovic; Correa, Burgos, Bigas, Arbilla; Diop, Edu Exposito; Alejandro Pozo, Bryan Gil (Sergio Álvarez, 93 ans), Inui; et Muto (Enrich, 77).

Buts: 0-1, M.49: Muto. 0-2, M.54: Burgos, sur penalty.

Arbitre: Juan Martínez Munuera. Il a averti les habitants Emerson (m.15) et Guido Rodríguez (m.79), et les visiteurs Bryan Gil (m.64).

Incidents: Match de la onzième journée de LaLiga Santander joué au stade Benito Villamarín sans public. Avant la réunion, une minute de silence a été observée à la mémoire de Diego Maradona.