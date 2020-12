Barcelone accueille Eibar au Camp Nou dans le match correspondant à la 16e journée de la Ligue de Santander. Les Catalans devront faire de leur mieux sans Leo Messi pour battre la boîte des armuriers et continuer dans cette ascension qui leur permet de continuer à avoir des options pour le titre et de ne pas baisser plus que les positions au-dessus du classement.

La grande nouvelle dans le jeu est la perte de Leo Messi. Le footballeur de Rosario s’est rendu en Argentine pour passer Noël avec sa famille après la victoire contre Valladolid. Barcelone a donné la permission à «10» d’avoir quelques jours supplémentaires et de ne pas être contre Eibar, retournant à l’entraînement pour se préparer à l’affrontement contre Huesca. Pour excuser l’attaquant, les Catalans ont publié un rapport médical dans lequel ils assurent qu’il se remet de certains maux de la cheville droite.

Tous les yeux allaient être tournés vers Leo Messi après l’interview qu’il a accordée à Jordi Évole, mais ils devront attendre. Le ’10’ a laissé sa continuité dans les airs et a assuré qu’à la fin de la saison, il prendrait une décisionDonc, si Barcelone veut qu’il prolonge son contrat, ils doivent lui montrer qu’ils savent aussi gagner sans lui et que cette équipe est capable de tout gagner. Une autre des victimes sensibles que Ronald Koeman aura est Jordi Alba, qui doit terminer le cycle des cartes et il ne pourra pas être au Camp Nou ce mardi.

Ronald Koeman ne pourra pas compter sur son meilleur footballeur et devra donc recourir à d’autres solutions, comme place Antoine Griezmann sur l’aile droite et que le Français doit jouer Messi. L’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas mérité les galons d’étoiles qu’ils lui ont donnés sur le vert contre Eibar est sa chance de jeter l’équipe sur le dos et de menerr l’attaque culé dans la recherche d’une victoire d’une importance vitale pour l’équipe de Barcelone.

Et est-ce que Barcelone ne vaut rien d’autre que de gagner. Malgré deux matches en attente, l’équipe dirigée par Ronald Koeman a déjà perdu suffisamment de points en cours de route. Les culés occupent la cinquième place du classement de la Ligue de Santander, à huit unités du leader, l’Atlético de Madrid, qui compte un match de moins que le Barça. Il reste encore beaucoup de championnat à faire, mais continuer à «perdre» des points peut coûter un peu à l’équipe du Barça.

Eibar, sans Bryan Gil

Barcelone accueille Eibar et quelques jours plus tard, ils visiteront El Alcoraz pour affronter Huesca, deux rivaux, a priori, abordables qui peut donner un coup de pouce de motivation à l’équipe s’ils réussissent à obtenir les 6 points. Mais d’abord, ils doivent réfléchir à la façon de vaincre une équipe d’armuriers qui a rendu la vie difficile au Real Madrid il y a une semaine. Pour cela, Ronald Koeman tirera un onze très compétitif qui sera marqué par la perte de Messi. Ter Stegen agira dans le but, Dest, Araújo, Lenglet et Junior seront en défense, Busquets, De Jong et Pedri, dans le noyau et Griezmann, Coutinho et Braithwaite, dans le trident offensif.

Devant le Barça sera un Eibar qui est toujours une équipe difficile. Mendilibar continue de faire de la magie avec l’équipe des armuriers, bien que cette année, ils soient également invités à se battre pour éviter la relégation. Les Catalans viennent au match en dehors des points rouges du classement, mais ils marquent la limite avec 15 points, un de plus étant Valladolid, la première équipe en relégation.

Mendilibar ne pourra pas compter sur Arbilla, Kevin Rodrigues et José Ángel en raison d’une blessure. Par sanction il ne perd personne, mais il y a plusieurs membres importants de son effectif qui sont touchés, comme les cas de Paulo Oliveira ou Yoshinori Muto. Mais sans aucun doute, la grande absence à Eibar sera celle de Bryan Gil, l’un des hommes clés de l’attaque de l’armurier malgré sa jeunesse. L’équipe de jeunes de Séville brille et donne une bouffée d’air frais à son équipe, mais cette qualité ne pourra pas l’emmener au Camp Nou pour faire face à une autre jeune promesse comme Pedri.

Eibar s’accroche à l’espoir d’être le sixième meilleur visiteur de la Ligue, alors ils se confient à cette statistique pour donner la cloche au Camp Nou. Sur les 14 points qu’ils ont, 11 ont été obtenus loin d’Ipurua. Bien sûr, ce qui ne joue pas en faveur de l’équipe que José Luis Mendilibar entraîne, c’est son jinx dans le fief du Barça avec six matches disputés et plein de défaites, n’ayant marqué que quatre buts au stade culé.