Il Eibar il a finalement réalisé son première victoire de la saison 2020-21 à Ipurua, grâce à un doublé de l’une des jeunes perles du football espagnol, Bryan Gil, qui a liquidé le Grenade et ralenti sa progression.

Le gaucher international des moins de 21 ans de Barbate a jeté l’équipe sur le dos sur un terrain de jeu lourd et avec des conditions apparemment plus défavorables pour un joueur de ses caractéristiques. Ce triomphe anime Eibar, qui met la terre au milieu de la descente, tandis que Grenade ralentit dans ses tentatives de se rapprocher de la zone européenne.

Bien qu’il n’ait pas encore eu vingt ans, Bryan Gil, prêté par Séville, montre sa catégorie et sa qualité grâce à la confiance et continuité que lui donne José Luis Mendilíbar. Non seulement il a fait ses débuts en tant que buteur dans LaLiga Santander, mais il l’a fait à deux reprises et pour donner également à l’équipe armurière la première victoire à domicile.

L’Andalou est devenu le nouveau “ poignard ” de l’équipe de Mendilíbar, qui cette fois a pu serrer son pari traditionnellement courageux, quelque chose de compliqué contre un adversaire aussi bien ordonné que Diego Martínez, qui reste dans le combat pour répéter Classification européenne.

Bryan Gil a été le protagoniste de certaines des meilleures actions de la première moitié d’un match qui a progressé est devenu de plus en plus verrouillé, avec difficulté des deux équipes contrôler le ballon par l’eau abondante qui est tombée sur l’herbe et avec un jeu égal de combat se poursuit et un travail sourd de la part des 22 joueurs.

La meilleure chance de toute cette première mi-temps est venue à la 29e minute, comment pourrait-il en être autrement, un jeu individuel de Bryan Gil, qui après avoir dribblé deux défenseurs est entré dans la surface et le tir de Kike García s’est terminé. sur le poteau droit du but, après que Rui Silva ait dévié le ballon avec un arrêt.

Mais l’explosion authentique du gaucher local n’est survenue qu’après la pause. C’est le jeune international qui a rendu le match inégal. Il a ouvert le compte en profitant d’un rejet du but de Grenade pour le lancement d’un penalty d’Edu Exposito que le Vénézuélien Yangel Herrera avait commis sur Sergi Enrich.

Pas content, et malgré le fait que Diego Martínez ait opté pour un triple changement pour changer la décoration Puisque Luis Suárez avait le nul dans ses bottes, il a pointé le match avec un tir très serré au poteau gauche et avec pratiquement aucun écart.

La victoire pratiquement réglée, Eibar a même pu augmenter son avantage face à Grenade qui avait déjà cédé au festival Bryan Gil.

Fiche technique:

2 – Eibar: Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Bigas, Soares; Diop, Exposito; Bryan Gil, Inui (Arbilla, m.67), Enrich (Muto, m.74) et Kike García (Sergio García, m.90).

0 – Grenade: Rui Silva; Quini, Vallejo, Germán Sánchez, Neva (Víctor Díaz, m.76); Gonalons (Soro, m.66), Herrera, Kenedy (Eteki, m.65), Súarez, Puertas et Soldado (Molina, m.65).

Buts: 1-0, m. 55: Bryan Gil. 2-0, m. 76: Bryan Gil.

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz (Comité valencien). Il a averti le Diop et l’Exposito locaux, ainsi que le visiteur Germán Sánchez.

Incidents: Match correspondant à la dix-septième journée de LaLiga joué au stade d’Ipurua à huis clos. Pitch très lourd en raison des pluies abondantes qui sont tombées tout au long de la semaine.