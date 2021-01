Eibar a officiellement statué pour la première fois sur la vidéo de sexe de Sergi Enrich, footballeur actuel de la première équipe du club basque, et ancien armurier Antonio Luna, tous deux condamnés à deux ans de prison par le tribunal pénal numéro 3 de Saint-Sébastien. Le club a condamné les faits et a indiqué qu’il procéderait à la résolution du problème “sur la base des dispositions de son règlement intérieur”.

En 2016, Enrich et Luna ont publié une vidéo dans laquelle tous deux ont eu des relations sexuelles avec une jeune femme qui a refusé d’être enregistrée et qui les a ensuite dénoncées. Eibar, le club dans lequel les deux joueurs ont joué, a choisi de ne pas se prononcer sur la question pendant que la procédure judiciaire était ouverte.

Près de cinq ans plus tard, le club a rompu son silence après une peine de deux ans de prison pour un crime de découverte et de divulgation de secrets qui affectent les données personnelles révélant la vie sexuelle, en plus d’une peine accessoire de déchéance spéciale du droit au suffrage passif et d’une amende de 100 000 euros. Finalement, Eddy silvestre, partenaire en 2016 d’Enrich et Luna à Eibar qui a été inculpé pour la diffusion de la vidéo, a été acquitté par le tribunal de Saint-Sébastien.

Déclaration complète de la Eibar Sports Society

«Compte tenu de la décision du tribunal pénal n ° 3 de Donostia-San Sebastián dans l’affaire qui concerne Sergi Enrich, la Eibar Sports Society souhaite montrer sa condamnation pour les événements qui se sont produits alors et qui ont fait l’objet du procès. Le club procédera à la résolution de cette question sur la base des dispositions de son règlement intérieur. “