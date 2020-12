Renvoie le Ligue au Camp Nou avec lui Barcelone – Eibar, duel correspondant à la 16e journée et qui servira à dire au revoir à ce 2020 dans le fief du Barça. Le match se jouera aujourd’hui, mardi 29 décembre, à partir de 19 h 15 au Camp Nou. Movistar La Liga diffusera ce match entre culés et armeros et il sera possible de suivre en direct et en ligne via le site Web de OKDIARY, avec la minute par minute de ce qui se passe au Camp Nou.

Après une courte pause pour fêter Noël, la Ligue revient avant de clôturer ce 2020 singulier. Barcelone accueille Eibar au Camp Nou le mardi 29, dans un duel correspondant à la 16e journée de la Ligue de Santander. Un match dans lequel Le capitaine de l’équipe du Barça, Leo Messi, ne sera pas là depuis qu’il a obtenu un peu plus de vacances après avoir voyagé en Argentine pour retrouver sa famille lors de ces jours spéciaux.

Barcelone continue sur ses montagnes russes particulières. Après deux bons matchs contre Levante et la Real Sociedad, dans lesquels ils ont laissé les trois points en toute sécurité au Camp Nou, le revers est venu avec la visite de Valence, où ils ont cédé deux points. Juste avant les vacances de Noël, ceux de Ronald Koeman ont visité les terres de Pucelan pour redécouvrir la victoire (0-3) une nuit où Lenglet, Braithwaite et Messi ont marqué Valladolid. Désormais, au Camp Nou, avec la visite des armuriers, ils doivent signer la deuxième victoire consécutive s’ils ne veulent pas que la pente de janvier soit longue.

Pour sa part, Eibar tentera de profiter de sa visite au Camp Nou, pour mettre fin à une séquence de défaites avec deux défaites concédées lors de rencontres précédentes contre le Real Madrid et Alavés et ne pas terminer l’année dans la zone de relégation. La dernière victoire de l’équipe armurière date de novembre, lorsque l’équipe de Mendilibar a battu le Betis 0-2 à l’extérieur.

À quelle heure joue Barcelona – Eibar?

Espagne: 29/12/2020 19h15 (18h15 aux îles Canaries).

Argentine: 29/12/2020 15:15 heures.

Mexique: 29/12/2020 12h15

La Colombie: 29/12/2020 13:15.

Pérou: 29/12/2020 13:15.

Chili: 29/12/2020 15:15 heures.

Venezuela: 29/12/2020 14 h 15

Uruguay: 29/12/2020 15:15 heures.

Les anges: 29/12/2020 10h15.

New York: 29/12/2020 13:15.

Où joue Barcelone – Eibar?

Camp Nou (Barcelone)

Qui arbitre Barcelone – Eibar?

Javier Arberola Rojas (comité Castillan-La Mancha)