Le Real Madrid, ressuscité après trois jours consécutifs en LaLiga à un bon niveau avec des victoires contre Séville (0-1), l’Atlético de Madrid (2-0) et l’Athletic (3-1), sNous ferons face à un test difficile à Ipurúa contre Eibar, en bonne forme après cinq matchs sans défaite.

Les hommes de José Luis Mendilibar ils évalueront le grand moment de l’équipe blanche. L’équipe de Zinedine Zidane semble avoir effrayé les fantômes apparus après les défaites contre le Shakhtar (2-0) et Alavés (1-2) et s’oriente déjà régulièrement vers la stabilité.

À la troisième place de la Liga et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Le Real Madrid ne veut pas subir un ralentissement dans sa montée au leadership qui se bat contre la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid.

Les trois points dans un stade qui surtout L’équipe de Zidane est douée pour ça, ils seront indispensables dans le futur blanc. Avec cinq victoires en six matchs disputés à Ipurúa, le Real Madrid tentera d’en ajouter une sixième pour maintenir l’euphorie.

Pour cela, Zidane pourra à nouveau compter sur Le Brésilien Carlos Henrique Casemiro, qui reviendra à onze après avoir purgé un penalty contre Athletic la dernière journée de match. Sauf une grosse surprise, il sera dans la formation blanche ce dimanche.

Outre le retour plus que probable de Casemiro, Zidane devra dissiper plusieurs doutes. Le général est si vous pariez sur un onze continuiste ou si vous décidez de postuler une politique de rotation pour donner du repos aux joueurs avec plusieurs minutes sur leurs jambes.

Si vous pariez sur la première option, vos onze choisis seront presque les mêmes que ceux qui ont joué les derniers matchs. Si vous optez pour la seconde, des noms comme Luka Modric, Toni Kroos ou Ferland Mendy, ils pouvaient se reposer. L’Uruguayen Fede Valverde et le Brésilien Marcelo Vieira attendent leur tour.

Marco Asensio et le Brésilien Rodrygo Goes, possibles substituts de Vinícius Júnior, sont également tombés en raison d’une gastro-entérite qui l’a laissé hors de portée. Ni Isco Alarcón, que lors de la dernière séance d’entraînement de son équipe, il a subi un coup à la cheville qui l’empêchera de jouer à Eibar.

Pendant ce temps, le Belge Eden Hazard, qui vient de se remettre d’une blessure, ne se rendra pas non plus à Eibar. Zidane ne veut pas risquer l’un de ses joueurs clés et a préféré attendre avant de le convoquer à nouveau. Ce n’est pas le cas de Luka Jovic, Mariano Díaz et Martin Odegaard, Ils retourneront à Eibar et pourraient avoir quelques minutes après avoir quitté l’infirmerie.

De son côté, l’entraîneur d’Eibar José Luis Mendilibar devra reconstituer son alignement contre le fléau des blessures et des pénalités qui affectent jusqu’à six joueurs, fondamentalement pour sa défense.

Sont rejetés José Ángel Valdés “Cote”, qui se remet toujours de sa grave blessure, ainsi que le défenseur argentin Esteban Burgos, sanctionné après avoir vu sa cinquième carte dimanche contre la Real Sociedad. Un autre écart est l’attaquant Quique González, blessé au genou droit depuis un mois.

Le défenseur central portugais n’a pas non plus répondu à l’appel Paulo Oliveira avec une gêne dans les muscles ischio-jambiers et Rober Correa, avec une blessure musculaire au rectum ce qui a rendu son combat impossible, comme l’a prévenu l’équipe médicale du club mardi dernier.

Ils sont rejoints par Sergi Enrich, avec une contracture et qui manquera le match quand la semaine dernière il a finalement réussi à casser son malédiction devant l’objectif qui le poursuivait depuis près d’un an.

Clôture le chapitre des pertes José Antonio Martínez, tombé à la dernière minute, jeudi dernier, du match de Coupe contre le Racing Rioja pour lequel il avait été appelé.

Mendilibar pourra compter sur Pedro Bigas qui a subi une contusion à la cheville contre la Real Sociedad, mais qui a finalement surmonté l’inconfort, ainsi qu’avec Kevin Rodrigues, qui était dubitatif, en raison d’un petit inconfort, qui l’a empêché de se rendre à Haro jeudi.

La présence de ces deux joueurs est un petit soulagement pour que l’entraîneur armurier puisse présenter un line-up solvable pour résister à un Real Madrid sur une lancée.

Pour compléter l’appel, Mendilibar a également appelé les acteurs de la filiale Dufur et Unai Arieta, qui a joué jeudi dernier à La Rioja et qui a joué un rôle de premier plan dans la rencontre.

L’appel, en plus des onze probables, est terminé Sergio Álvarez, Soares, Yoel, Olabe, Recio, Kadzior, Pedro León, Dufur et Unai Arieta.

– Alignements probables:

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Bigas, Arbilla, Kevin Rodrigues; Diop, Edu Exposito, Inui, Bryan Gil; Muto et Kike García.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema et Asensio.

Arbitre: José Luis Munuera Montero (Comité andalou).

Stade: Ipurúa.

Temps: 21.00.

– Des postes: Eibar (11e, 15 points); Real Madrid (3e, 26 points).

– La clé: les rotations possibles du Real Madrid. Zidane pourrait reposer les joueurs avec plusieurs minutes sur les jambes pour affronter une équipe avec un alignement de circonstances en raison de leurs multiples pertes, notamment en défense.

– Les données: Eibar connaît toujours la victoire à Ipurúa après avoir disputé sept matchs cette saison, avec quatre nuls et trois défaites.

– L’environnement: quatorzième match consécutif sans public à Ipurúa en raison de covid-19.

– Phrases:

. José Luis Mendilibar (Eibar): “En défense, c’est là que nous manquons, mais nous avons des joueurs pour former une équipe compétitive.”

. Zinedine Zidane (Real Madrid): «Ce sera un match très difficile et nous allons devoir sortir notre meilleure version.