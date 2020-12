Eibar et Valence à égalité à zéro à Ipurua, où l’équipe basque continue sans gagner: s’ils ont donné deux bâtons contre Getafe, ce lundi ils ont répété cette situation à nouveau.

Valence a bien résisté pendant les trois quarts du match, mais à la fin il a disparu du jeu et a eu assez pour sauver un point, se limitant à arrêter l’assaut continu d’Eibar, qui n’a renoncé à la victoire à aucun moment.

Paradoxalement, sa chance la plus claire était à la dernière minute dans un jeu individuel de Gameiro, que seulement devant la porte, il a tiré pour que Dmtrovic revienne briller et pour empêcher tant que cela aurait été une punition imméritée pour les armuriers.

Dès le début du match, le joueur valencien Carlos Soler avait déjà donné le premier avertissement dans un tir de loin que Dmtrovic s’arrêtait très bien placé.

La réponse est venue peu de temps après dans un centre de Bryan Gil, qui a rebondi sur un défenseur et a frappé la main de Muto, qui était dans une excellente situation. Il n’y avait pas de dominateur clair dans les premières minutes avec un match de but et ni Eibar ni Valence n’ont décidé de prendre ouvertement l’initiative.

Dès le premier quart d’heure Eibar a commencé à prendre possession. Kike García a tenté une combinaison avec Muto à la minute 20, ce qui a frustré Valence. Peu de temps après, Sergio Álvarez a tenté un tir d’une distance qui allait largement. Valence a contre-attaqué avec un dangereux centre Lato que Dmtrovic a sauvé avant qu’un attaquant ne vienne à l’arrivée.

La chance la plus claire de la première mi-temps était à Valence à la 28e minute avec un centre Maxi Gómez que Manu Vallejo n’a pas atteint de quelques centimètres.

García, à la 32e minute, a créé la meilleure chance pour Eibar dans un tir croisé dans la zone que Jaume a sauvé avec difficultés. Plus tard, c’est Edu Exposito qui a essayé de loin avec un tir bien placé qui a raté de peu.

La réunion a été encouragée au fur et à mesure que les minutes passaient et avec les deux équipes jouant à l’attaque sans complexes. La fin d’une première mi-temps égale a été atteinte et avec peu d’occasions claires.

La seconde mi-temps a commencé avec intensité, avec une tête de Bryan Gil et peu de temps après un tir de Kike García qui est allé très haut, dans quels étaient les premiers avis d’Eibar.

À Valence, un missile Racic à la 52e minute s’est terminé par un arrêt spectaculaire de Dmtrovic et après son rejet, le ballon a ensuite touché le poteau sur la meilleure chance du match avant la dernière minute et le mouvement susmentionné de Gameiro.

Valence a de nouveau eu une bonne occasion, dans une pièce dans laquelle Manu Vallejo a dribblé à Burgos et a croisé pour Maxi Gómez, qui n’a pas pu bien frapper le ballon parce qu’il était très corner et a opté pour la passe, qui a coupé la défense d’Eibar. .

Le match était un échange, les deux équipes étant mécontentes du tirage au sort. Eibar a porté le ballon et Valence s’est accroupi en attendant une erreur d’armurier.

À la 85e minute, Bryan Gil a lancé un coup franc direct très serré et Jaume a dégagé in extremis et avec difficultés un ballon qui a déjà glissé et touché le poteau et était sur le point d’entrer, à l’occasion la plus claire d’Eibar en seconde période.

Eibar a tremblé et Enrich a de nouveau eu une nouvelle opportunité sur ses bottes dans un tir à bout portant. Après un corner, Enrich l’a de nouveau, mais sa tête a touché la barre transversale.

La domination d’Eibar se reflétait dans les huit coups de pied de coin qu’il avait pour aucun de Valence, qui ont disparu dans les dernières minutes, jusqu’à ce qu’à la dernière minute un match de Gameiro était sur le point de donner la victoire à Valence, mais le paradón de Dmtrovic l’a empêché.

Fiche technique:

0 – Eibar: Dmtrovic; Correa, Burgos, Bigas, Arbilla, Exposito, Álvarez (Recio, n. 87), Inui (Pozo, m. 69i, Bryan Gil, Muto (Enrich, m. 81) et Kike García.

0- Valence: Jaume; Wass, Gabriel, Mangala, Lato (Correia, m. 83); Racic, Soler, Musah (Remeseiro, décédé 69), Guedes; Vallejo (Gameiro, décédé 69) et Maxi.

Arbitre: Xavier Estrada Fernández (Comité catalan). Il a averti Esteban Burgos à la 41e minute et Anatz Arbilla à la 43e, Álvarez, les trois d’Eibar à la 68e minute et a également averti Racic de Valence à la 56e minute.

Incidents: Match correspondant à la douzième journée de LaLiga Santander joué au stade Ipurua à huis clos.