Ce ne sont pas seulement les joueurs qui Ronald Koeman veut qu’ils partent (Suárez, Arturo Vidal, Rakitic, Umtiti et Junior Firpo, entre autres) mais ceux qui veulent qu’ils restent (Busquets, Piqué, Jordi Alba et Sergi Roberto) doivent être dans un autre scénario. Surtout du conseil d’administration de Josep Maria Bartomeu, qui veut revoir les contrats de ces quatre joueurs, tous renouvelés avant la pandémie, dont les ampleurs économiques, soutient le club, ne peuvent plus être soutenues après Covid-19.

Au niveau sportif, Koeman a les quatre, bien que dans certains cas, ils verront modifié leurs rôles d’importance au sein de l’équipe. Le problème est, comme l’a révélé Catalunya Ràdio, d’ordre économique.

Tous les quatre sont sur l’échelle salariale élevée de la main-d’œuvre, juste après Messi, qui est avant tout, Suárez, à qui Koeman a demandé à trouver une équipe, ou Griezmann. Ce sont des mesures très stratégiques car elles touchent trois des quatre capitaines d’équipe.

Le plan du conseil

Koeman, quant à lui, a profité de ce matin pour rencontrer Busquets pendant une demi-heure et dis-lui que est toujours sur votre feuille de route, même si elle aura une concurrence plus puissante. Non seulement avec l’arrivée de Pjanic mais aussi avec un rôle plus important pour De Jong et, comme le rappelle l’entraîneur, « dans sa position naturelle ».

Cette idée a déjà été avancée par le président Josep Maria Bartomeu la semaine dernière dans son interview à Barça TV, bien qu’il n’ait pas donné de nom. Il n’a parlé que du plan économique que le club a élaboré. « Ce que nous demandons aux joueurs, c’est adéquation aux revenus du club« , a prévenu le chef, rappelant que en raison de la pandémie, 200 millions ont cessé d’entrer euros cette saison. Et ce sera 320 millions dans le prochain cours.

En outre, d’importants investissements économiques pour renforcer la main-d’œuvre n’ont pas donné le résultat attendu. « Tout investissement alourdit le club. Dembélé est blessé depuis longtemps. Nous voulons voir son potentiel. Coutinho a dû être prêté. Griezmann nous a beaucoup contribué, il ne l’a donc pas inclus dans ce groupe », a admis Bartomeu.

Ainsi, le Barça récupère Coutinho, après avoir été champion d’Europe avec le Bayern, maintient son engagement envers Dembélé, sachant que le marché ne pourra pas lui permettre de récupérer une partie de l’investissement (il a coûté 105 millions en 2017 plus 40 en variables ) et Griezmann sera renforcé par la confiance de Koeman.

« Il se remettra au fur et à mesure que la pandémie sera surmontée », a déclaré Bartomeu, qui va désormais confier à Òscar Grau, le PDG du club, les négociations avec les agents de ces quatre joueurs, à qui il sera demandé de revoir leurs dossiers.

Piquer. 33 ans. Contrat jusqu’en 2022

Sur le même terrain à Lisbonne, et après avoir reçu le Bayern 2-8, Gerard Piqué est apparu. Il a été le premier à admettre que » le fond avait été atteint», quelques mots qui, d’ailleurs, n’ont pas été utilisés par la suite par Quique Setién, l’entraîneur de l’immobilité, qui a ensuite été limogé. Le président Josep Maria Bartomeu non plus.

Koeman le veut dans l’équipe. Et dans le vestiaire. Il a renouvelé en janvier 2018 jusqu’en 2022 et le club a placé la deuxième clause la plus élevée de l’équipe. C’est 500 millions. Le premier appartient à Messi et est de 700.

Sergio Busquets. 32 ans. Contrat jusqu’en 2023

Après des négociations complexes, le Barça a annoncé en septembre 2018 qu’il avait clôturé le renouvellement de Busquets pour cinq saisons supplémentaires. Son contrat expire en 2023, qui était doté de la même clause de résiliation que celle de Piqué: 500 millions d’euros.

Koeman a également le milieu de terrain pour son projet, bien que dans un scénario très différent. Frenkie de Jong prendra plus d’importance et l’arrivée de Pjanic, le joueur bosniaque qui a échangé le Barça avec la Juve contre Arthur, complique le scénario pour Busquets, qui est pratiquement le partant incontesté depuis son apparition en 2008 avec Guardiola.

Sergi Roberto. 28 années. Contrat jusqu’en 2022

Il y a deux ans et demi, le milieu de terrain, qui a davantage servi d’arrière droit, a vu son contrat se prolonger jusqu’en 2022, avec une clause qui l’assimilait aux joueurs transcendants de l’équipe: 500 millions.

Maintenant, Koeman voit Sergi Roberto beaucoup plus de l’intérieur que de la défense car il veut renforcer l’arrière avec l’arrivée d’un autre arrière droit.

Jordi Alba. 31 années. Contrat jusqu’en 2024

Ils étaient longs et durs. Les négociations pour conclure l’accord avec l’arrière gauche ont été longues. Et dur car il y avait un croisement entre les déclarations jusqu’à ce que, finalement, l’accord soit trouvé en février 2019. Alba renouvelé jusqu’en 2024, avec la même clause que Piqué, Busquets et Sergi Roberto: 500 millions.

Pour la défense, cependant, ça changera aussi le paysage cette saison car le club, si Junior Firpo part enfin sur ce marché, veut embaucher un arrière gauche pour stimuler la concurrence.