Une action de Belenos-Uribealdea de la saison dernière.

L’attente a été longue pour Belenos, mais l’équipe de rugby d’Avilesino jouera enfin dans son terrain, Muro de Zaro, après sept mois sans jouer un match de championnat là-bas. Bien sûr, il faudra le mesurer aujourd’hui, à 16h30, à l’Uribealdea basque sans audience par la réglementation imposée par la Principauté en raison de la pandémie de covid-19.

L’équipe entraînée par Gonzalo Padró (également joueur) tentera de maintenir la bonne image qu’elle offrait lors de ses débuts en championnat, dans lesquels elle a remporté 14-32 à l’Université de Bilbao. Son rival cet après-midi, quant à lui, a chuté à ses débuts dans un match égal (17-23) contre Zarautz. Un résultat qui les a aidés à ajouter au moins un point de bonus défensif en perdant de moins de sept points.

Pour Gonzalo Padró, le match d’aujourd’hui est “clé”: “Les matchs à domicile sont essentiels et nous ne pouvons manquer aucun point. Je vois l’équipe avec enthousiasme et enthousiasme et je suis convaincu que nous allons avoir un super match », a-t-il ajouté. Quant à ce qu’ils ont à faire pour gagner le duel, l’entraîneur estime qu’ils devraient «faire bouger le ballon rapidement avec nos trois quarts, qui volent grâce à la préparation physique qu’ils ont eue avec Jorge (entraîneur physique) en pré-saison». De plus, l’entraîneur explique que son rival est “une équipe lourde, il faut donc un rythme de jeu élevé”.

Les nouvelles de l’appel sont les absences de Kroli et Bonano et à leur place entrent Iyán et Pantiga. Rumen, Fer, Sampedro, David Muñiz et Gallardo sont exclus pour des raisons différentes.

En revanche, le club a annoncé hier le retour de Chipi dans l’entité pour remplir deux fonctions: le recrutement de l’école et donner un coup de main à la première équipe. Un an après son départ pour la Majadahonda de Madrid, il est retourné à Avilés. L’intention est pour lui de poursuivre le travail qu’il avait effectué dans sa première étape, axé avant tout sur l’amélioration de la carrière.