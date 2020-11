Boal a préparé la saison avec soin et enthousiasme, renouvelant l’équipe, dans laquelle il ne reste plus que trois joueurs du passé, et avec une douzaine de nouvelles recrues. Une équipe jeune, à laquelle sont revenus des joueurs déjà passés par Boal, certains de la marine Lugo, et avec Toni Novo à nouveau comme entraîneur-joueur. Le club est également très satisfait de l’accord d’affiliation qu’il a signé avec l’Inter Yesos Castaño de Avilés, qui lui permet de compter sur ses joueurs pour disputer le Second B du futsal.

Mais cette illusion disparaissait alors qu’ils se rendaient compte qu’ils ne pourraient pas rivaliser normalement. Ils ont, depuis le début, été favorables au report de la compétition en raison des circonstances difficiles que traversent la région et le pays avec la pandémie de coronavirus, et ils considèrent que c’est une erreur de continuer avec une ligue amateur alors qu’il n’est pas possible de traduire le public devant les tribunaux. le personnel n’est pas non plus disposé à prendre des risques qu’ils jugent inutiles.

Ainsi, à Boal, ils ont décidé d’arrêter l’entraînement il y a trois semaines et d’essayer par tous les moyens d’arrêter la compétition. Le match qui devait affronter Gijón Playas pourrait être reporté, mais ils n’ont pas pu faire de même samedi dernier avec celui qui les a mesurés avec Unión Arroyo de Valladolid. Le match a été remporté par 7-6 de Boal, malgré une absence d’entraînement pendant environ un mois.

“Pour nous, le plus pratique est de tout paralyser, il y a des gens qui travaillent et nous ne voulons pas qu’ils prennent des risques inutiles, nous avons un joueur qui a malheureusement perdu son père à covid et nous ne pensons pas qu’il devrait jouer maintenant”, explique Julio Fernández , secrétaire de club et délégué d’équipe. La Fédération espagnole souhaite que la compétition se poursuive, même si elle doit se jouer à huis clos, et cela dérange beaucoup un humble club comme Boal. «Il ne nous semble pas normal qu’une compétition amateur comme celle-ci se poursuive ou que, parce que vous avez une licence fédérative, vous pouvez contourner les restrictions de mobilité. C’est un sport amateur et quelqu’un devra l’arrêter », insiste-t-il.

En plus de l’aspect sanitaire, il y a l’aspect économique. «Il faut jouer à huis clos et c’est une ruine, on ne peut pas compter sur les sponsors, qui sont souvent des amis des hôteliers auxquels en aucun cas on ne demandera quoi que ce soit qui tombe. Cette année, nous n’avons pas facturé les membres, nous n’avons pas organisé de tombolas, ni de bar, et nous devons payer des arbitres et des voyages. Chaque match nous suppose environ 1 000 euros de perte », ajoute Julio Fernández. À titre d’exemple, ils ont cité la Fédération asturienne de football, qui a décidé d’arrêter la compétition lorsqu’il n’était pas possible d’amener le public sur les terrains.

Dans le Boal ils considèrent que ça devrait s’arrêter au moins “jusqu’en janvier” et ajoutent qu’ils envisagent de partir: “Ca nous passe beaucoup par la tête d’arrêter de concourir”. Ce qui se passe, c’est que cela leur fait mal qu’un projet comme celui-là, dans lequel Boal est en concurrence dans une catégorie nationale, puisse échouer. En leur faveur, ils ont les deux autres clubs asturiens du groupe, San Cucao et Gijón Playas. “Nous ne sommes pas indispensables et nous sommes obligés de concourir, il ne nous semble pas normal que le lendemain, une équipe doive venir ici de Ségovie, sans pouvoir prendre un café en chemin car tout est fermé en Castille et León et dans les Asturies”, fossé Julio Fernandez.