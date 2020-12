Álvaro Cuello essaie de dégager avant Naya. | Irma Collin

Le Caudal a insisté à partir de là sur l’aile droite via Jandrín, qui était l’attaquant le plus dangereux du côté local en première mi-temps, bien que ses centres n’aient presque jamais trouvé de finisseur à Borja Navarro et Cristian, les deux buteurs de l’équipe de Mieres. . Caudal l’a eu à la 38e minute, mais le but inscrit par Cristian a été annulé pour hors-jeu. Le Caudal a essayé de toutes les manières: parfois à l’intérieur et d’autres par groupe, échangeant Jandrín et Robert de l’un à l’autre. Même ainsi, ceux de Chuchi Collado n’ont pas pu déstabiliser la défense organisée des visiteurs.

En seconde période, Caudal a réussi à égaliser un penalty signalé par Riki Menéndez, mais Omar Hernández a tiré et Lastra a arrêté le tir. Quelques minutes plus tard, l’égalisation de l’équipe de Mierense arriverait lorsque Robert terminait du point de penalty un superbe jeu de Jandrín, qui mettait le but sur un plateau.. L’Industriel avait encore un but annulé dans le 66 marqué par Riki Navarro, également dans ce cas pour hors-jeu.

C’est Gijón Industrial qui avait plus d’options pour gagner le jeu, notamment en raison de l’action qu’Iker Alegre a échoué, mais finalement ils ont distribué un point chacun qui sait mieux aux visiteurs qu’à un Flow qui aspire à être le premier de son sous-groupe.