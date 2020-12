À l’âge de 21 ans, Javi Martón a une carrière de football large et variée, qui après avoir débuté dans l’équipe de sa ville est passée par Falces, Osasuna, Peña Sport et Real Sociedad, avec lesquels il a joué dans l’équipe de troisième division avant son aventure. à Oviedo: «Ils m’ont dit que je devais partir en prêt et parmi les équipes intéressées, j’ai opté pour Covadonga car c’est celle qui a fait le plus d’efforts. Ce dont tout joueur a besoin, c’est de savoir qu’il lui fait confiance ».

Cinq matchs plus tard, Martón pense avoir raison: «Nous sommes une bonne équipe et en tant que groupe, exceptionnel. Ici, il y a des gens très unis, honnêtes, proches. Et pas seulement les joueurs. Également le personnel d’entraîneurs, le conseil d’administration et les personnes qui travaillent au club ». Il leur manquait seulement les résultats et dimanche, la première victoire de Cova en deuxième B: «C’était dommage car nous avions joué de bons matchs. Les marqueurs n’accompagnaient pas, mais les sensations étaient très bonnes. L’équipe croyait que la victoire viendrait ».

Personnellement, cela va aussi à plus: «Lors des deux premiers matchs, je suis arrivé du banc. Dans le troisième, j’étais déjà partant et j’ai marqué un but. Maintenant, il semble que je commence à avoir une continuité, mais je n’ai rien fait pour me considérer comme un partant ».

Contre le Sporting B, Covadonga a pu conserver l’avantage que le but de Javi Martón leur a donné: «Dans cette catégorie, les buts coûtent cher. Vous avez toujours peur d’être retrouvé, mais dimanche, nous étions très concentrés sur la défense. C’était très difficile pour eux de nous marquer ». Et il ajoute: “Ces trois points nous donnent une charge de positivité que nous n’avions pas.” Il reconnaît que le style offensif de l’équipe de Fermín Álvarez le favorise: “Pour les attaquants, c’est bien pour nous de jouer dans une équipe qui aime avoir le ballon et atteindre la surface.”

Javi Martón se définit comme «un attaquant de zone, qui sait comment gérer dans ce domaine et qui sent les espaces. J’ai toujours été bon pour marquer des buts ». Il espère que cela lui ouvrira à nouveau les portes de La Real: «Chaque semaine, je parle aux gens là-bas. Je sais qu’ils me suivent et ce que je dois faire, c’est travailler pour revenir. La Real est un club caractérisé par la confiance dans l’équipe de jeunes, dans les gens à la maison. Maintenant, dans l’équipe première, il y a beaucoup de partants qui ont joué avec moi ».

“Ce sont de grands mots”, déclare Martón à propos des options pour le titre Real. «Mais c’est un début spectaculaire pour la Ligue. Imanol a formé Sanse et sait ce qu’il y a. C’est un coach qui fait confiance à la carrière ». Tout en regardant de travers à La Real, Javi Martón apprécie Covadonga et Oviedo: «C’est une ville fantastique, même si maintenant il n’est pas possible de mener une vie normale. Je remarque un environnement sain et des gens très sympathiques ».