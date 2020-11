Il est également important d’appliquer ce qui est si difficile, et ce que disait Anquela indésirable, que si quelque chose fonctionne, vous ne le touchez pas. Lire, comme le changement futile de but contre Leganés et Logroñes. Sans nuire à Brazão, mais la substitution, pendant – pour couronner le tout – deux matches de Femenías qui, sans aucun doute, était l’un des meilleurs, était aussi injuste qu’inutile et, de plus, a encouragé les ragots sur Cuco, qui finissent par s’user. sa silhouette et sa commande. Saper le crédit qu’il avait gagné la saison dernière en sauvant l’équipe de l’abîme. Le dernier des ingrédients Cuco, en plus de l’ordre – qui est implicite dans Navarro – était d’essayer de contrôler autant que possible les problèmes qui pourraient survenir. Il l’a montré aux îles Canaries avec le changement de Bolaño pour se reposer avec l’objectif clair que l’arbitre ne perdrait pas la tête comme cela s’est produit la semaine dernière contre Logroñés.

En fin de compte, ce n’était pas si difficile. La qualité d’une part, en respectant le peu de performants et en essayant de lier les facteurs incontrôlables. Et arrêtez les tests insignifiants comme cela s’est produit contre Leganés, car au final, le résultat n’a plu à personne. Eh bien, les pepineros oui, et les ennemis de l’empire aussi, vous me comprenez. Maintenant que le Cuco nous a donné une belle bouche, ce serait une déception si la recette était différente de ce dimanche. Plus compte tenu de ce qu’il en a coûté pour trouver les ingrédients, pas moins de dix jours! Une fois la recette trouvée, il faut y aller pas à pas, ne vous y trompez pas, puis la saison dernière nous arrive. Nous n’avons peut-être pas de plat pour gagner une étoile Michelin, mais il a été démontré que ce n’est pas assez mauvais pour finir au fond du pot.

Il s’avère que la recette du succès, interprétée comme gagner un match avec une certaine force et un bon jeu, n’était pas aussi compliquée qu’il y paraissait. L’ingrédient principal était, sans aucun doute, de mettre les «gamers» là-haut, près de la zone rivale, où se déroulent les matchs. Et si l’un des talentueux comme Nahuel a le jour allumé, le succès du plat est pratiquement assuré.

Il est également important d’appliquer ce qui est si difficile, et ce que disait la malvenue Anquela, que si quelque chose fonctionne, vous ne le touchez pas. Lire, comme le changement futile du but contre Leganés et Logroñés. Sans nuire à Brazão, mais la substitution, pendant – pour couronner le tout – deux matches de Femenías qui, sans aucun doute, était l’un des meilleurs, était aussi injuste qu’inutile et, en plus, a encouragé les ragots sur Cuco, qui finit par porter sa silhouette et sa commande. Saper le crédit qu’il avait gagné la saison dernière en sauvant l’équipe de l’abîme. Le dernier des ingrédients Cuco, en plus de l’ordre – c’est implicite en Navarre – était d’essayer de contrôler autant que possible les problèmes qui pourraient survenir. Il l’a montré aux Canaries avec le changement de Bolaño pour se reposer avec l’objectif clair que l’arbitre ne perdrait pas la tête comme cela s’est produit la semaine dernière contre Logroñés.

En fin de compte, ce n’était pas si difficile. Qualité d’une part, respectant les quelques-uns qui jouaient et essayant de lier les facteurs incontrôlables. Et arrêtez de faire des tests insensés comme cela s’est produit contre Leganés, car au final, le résultat n’a plu à personne. Eh bien, les pepineros oui, et les ennemis de l’empire aussi, vous me comprenez. Maintenant que le Cuco nous a donné une belle bouche, ce serait une déception si la recette était différente de ce dimanche. Plus compte tenu de ce qu’il en a coûté pour trouver les ingrédients, pas moins de dix jours! Une fois la recette trouvée, il faut y aller pas à pas, ne vous y trompez pas, puis la saison dernière nous arrive. Nous n’avons peut-être pas de plat pour gagner une étoile Michelin, mais il a été démontré que ce n’est pas assez mauvais pour finir au fond du pot.