▲ Christian Tabó, de Puebla, et Jean Meneses, de León, se disputent le ballon lors du match d’hier au Camp Nou. Photo Jam Media

De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 29 novembre 2020, p. a12

El León a confirmé sa qualité de super leader en battant Puebla 2-0 (total 3-2) pour obtenir le premier billet de demi-finale du tournoi Guardianes Mx League 2020. Après avoir chuté mercredi, les félins ont démontré leur supériorité footballistique pour revenir et rester dans la lutte pour le titre.

Contrairement au match aller, où ils ont fini par souffrir, les Esmeraldas ont maintenant imposé leur jeu et remporté la victoire avec un but d’Ángel Mena (30) et un but contre son camp de Maximiliano Peg (6), tandis que l’équipe de Le Strip s’est retrouvé avec 10 hommes dès la 51e minute après l’expulsion de George Corral.

La polémique a éclaté avant le match, lorsqu’un groupe de supporters émeraude a reçu l’équipe avec une caravane à leur arrivée au stade Nou Camp. Le club lui-même a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où plusieurs followers sont vus en train de chanter sans masque facial et sans garder les mesures de distance saine malgré la pandémie de Covid-19.

Déjà sur le terrain, Juan Reynoso, le barreur de Puebla, a décidé d’envoyer Amaury Escoto comme partant pour Santiago Ormeño, mais les locaux ont montré de meilleures armes dans l’attaque et dans les premières minutes, ils ont marqué un but.

William Tesillo a fui sur le côté gauche et a envoyé un centre que Fernando Navarro a à peine réussi à peigner avant de toucher la cuisse du défenseur Maximiliano Peg et d’entrer dans les filets de Puebla.

Malgré le score en sa faveur, Léon ne voulait pas vivre une autre frayeur comme au match aller, il a donc gardé le contrôle du ballon contre un Puebla qui avait du mal à arrêter les attaques.

Soudain, les émeraudes ont surpris d’un autre coup. Luis Montes a lancé un tir près du poteau droit qui a été rejeté par Nicolás Vikonis, mais sur le rebond, Ángel Mena est apparu au centre de la surface pour terminer à bout portant et porter le score à 2-0.

Les poblanos voulaient récupérer et ont réussi à se rapprocher de la zone lorsque Javier Salas a débordé dans la voie de droite et a tiré un tir dangereux qui a été dévié par l’arrière local. Peu avant la pause, les chats sont restés près d’un autre but quand Andrés Mosquera a envoyé une tête, mais il a été perdu d’un côté des filets.

Juan Reynoso a donné à Ormeño quelques minutes dans le complément, mais León a été courageux, même si Emmanuel Gigliotti a raté une occasion en or en étant seul devant le but et en volant le ballon.

Presque immédiatement, les poblanos ont reçu un autre coup après que George Corral ait vu le carton rouge pour avoir commis un tacle fort sur Pedro Aquino. L’expulsion a été confirmée par le sifflement César Ramos Palazuelos lors de la revue de la pièce sur les écrans du VAR.

Avec l’avantage numérique, les émeraudes ont cherché les filets avec des tirs d’Ángel Mena, mais Nicolás Vikonis a empêché le score d’être plus volumineux. Les poblanos ont à peine réussi à générer du danger à plusieurs reprises, mais le désespoir les a vaincus alors que les chats clôturaient le duel calmement.