Installations Balbín, à Luanco LNE

Luis Gallego exultait aujourd’hui et pas seulement à cause de l’arrivée de Manel pour remplacer Oli à la tête de Marino de Luanco. La raison pour laquelle le président du club était si heureux était que demain, ils pourront enfin utiliser les installations de Balbín pour s’entraîner.. «Aujourd’hui j’ai un autre visage, de joie, la joie pour moi était si immense qu’elle a changé mon visage, la douleur et la sensation du manque d’Oli je le porte à l’intérieur, ce qu’il a fait pour le Marino était incroyable; mais la grande joie est que demain nous commençons enfin à Balbín, la meilleure signature, à partir de demain El Marino va commencer à travailler au niveau de la Première Division, Madrid ou Barcelone. “

Et pas seulement ça: “Le conseiller m’a parlé pour avoir une réunion avec le maire et ce sera pour parler des vestiaires, et l’idée du club est de les fabriquer en préfabriqué et de le faire sur le dessus où se trouvent la cantine et l’entrepôt.

L’entrepôt du champ Miramar, à Luanco Mara Villamuza

LA NUEVA ESPAÑA a récemment fait écho au mauvais état des vestiaires et d’autres parties des installations de Miramar, où le Marino joue ses jeux, avec des vestiaires très détériorés par le passage du temps et de l’humidité, un mur effondré et un entrepôt fissuré et des poutres en bois, également très endommagées par le passage du temps et de l’humidité.

Le mur de Miramar Mara Villamuza

Luis Gallego a également tenu à remercier Mosconia pour la bonne disposition de sorte que jusqu’à hier, il était l’entraîneur de l’équipe Grado, Manel, il rejoint maintenant la Marine avec le reste de son équipe d’entraîneurs.

Installations de Balbín, Outre le Marino et sa carrière, ils seront également utilisés par les autres équipes locales, telles que Gozón ou Podes.