Manel

La veille de sa démission, Oli s’était plaint amèrement du manque de qualité de la formation alors que Balbín avait l’air tout neuf mais ne pouvait pas être utilisé. Quelques heures plus tard, l’installation était disponible.

El Marino n’a pas été la première équipe du conseil de Gozón à profiter du nouveau terrain en gazon synthétique. Podes l’a fait mercredi, un autre des clubs bénéficiaires avec Gozón.

Manel insiste sur l’importance de s’entraîner au quotidien dans un lieu «qui est nouveau, il est de dernière génération. Les dimensions sont les mêmes que celles de Miramar, bien que l’herbe soit synthétique. Plus tard, lorsque le temps s’améliore, Miramar peut également être utilisé, mais c’est bien d’avoir une référence quotidienne. Et ce sera aussi pour les écoliers, c’est comme avoir une ville sportive ».

Pour le président de Marino, nous sommes confrontés à un avant et un après dans l’histoire du club. «Nous sommes fous, non, fous heureux, personne ne sait le reste que c’est pour tout le monde, maintenant nous pouvons travailler beaucoup mieux. Il suffit de faire les vestiaires préfabriqués là où se trouve la cantine ». Les six équipes inférieures de l’entité commenceront à utiliser Balbín lundi prochain.

Une fois le problème des installations résolu, Manel peut désormais se concentrer sur la résolution du problème sportif de Marino, bas du sous-groupe B du groupe I du Second B. et il y a de la qualité dans le personnel. Les joueurs doivent être les protagonistes pour renverser la situation et ils sont formés ».

Le tout nouveau coach de marin se souvient également que «l’influence des points est très importante cette année, on ne peut pas baisser les bras, car il y a un autre playoff après. Cela fonctionnait de la même manière à Mosconia: quand vous ne pouvez pas gagner, dessinez. Dans une autre saison, le point vous donne peu, mais maintenant il peut être décisif de monter et même de descendre “.

Le club a deux jetons gratuits pour les plus de 23 ans, mais Manuel garantit qu ‘”il ne signera pas pour signer”.