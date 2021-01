Encore un match dans lequel Marino et son rival devront porter des vestiaires qui n’ont guère changé depuis 68 ans que le champ municipal a eu.. Son emplacement, au rez-de-chaussée des installations, le rend inondé à chaque fois qu’il pleut fortement. Et tant d’eau accumulée pendant tant d’années a rendu les dégâts presque irréparables et le risque de malheur, avec des câbles suspendus aux murs alors que l’eau tombe du plafond, est bien réel. Quelques problèmes qui dépassent les vestiaires. Une partie du mur de l’un des fonds s’est effondrée et le hangar où les opérateurs gardent les outils avec lesquels ils s’occupent de l’herbe est presque effondré, soutenu par de faibles poutres également affectées par l’humidité et avec des fissures à travers lesquelles vous pouvez insérer un doigt.

El Marino vit dans la «peur» en raison du mauvais état des vestiaires du Miramar

Dans ces conditions, José Hinojosa López, ancien arbitre et utillero du club, Il va aux champs tous les jours pour, entre autres, laver ses vêtements, chose qui a été compliquée après la dernière inondation, qui a endommagé la machine à laver et oblige Hinojosa à l’emmener dans une buanderie. À son avis, une nouvelle installation à Miramar est une question «d’humanité». Il le dit en montrant la boîte à lumière, en secouant la tête et en marmonnant qu ‘”un jour, quelque chose va se passer”.

Luis Gallego, président du club, reconnaît que continuer à utiliser ces installations produit “peur et respect”: «Réparer les vestiaires est pratiquement impossible, ce que j’ai parlé à Mariana (García), la conseillère aux sports, qui s’occupe toujours assez bien de nous, concerne la possibilité de faire des vestiaires préfabriqués, pour cela vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent; Mareo est avec eux depuis 14 ans sans aucun problème, à Amandi, à Villaviciosa, c’est ce qu’ils mettent maintenant; Il faut les mettre à l’arrière, là où se trouvent les affiches publicitaires, et y faire tout ce dont on a besoin: vestiaires, petite salle de sport, magasin de vêtements, bureau du secrétaire, machine à laver », ajoute le vétéran président.

Gallego est conscient qu ‘”il y a beaucoup de choses à faire” à GozónMais il considère que la colonie de Miramar “est une priorité”: “Elle doit être fermée et ils devront la jeter, c’est un danger car un jour elle s’effondrera”, prévient-il. De plus, cela suppose des dépenses supplémentaires pour le club: “La machine à laver, avec les inondations, a eu de l’eau et le moteur brûlé, ce sera des dépenses de plus de mille euros, voyons comment on peut y faire face.”

Un autre problème qui l’inquiète est l’image que Luanco projette en dehors des Asturies dans des matches comme celui d’aujourd’hui contre Cultural: «Ce n’est pas le Marino, nous sommes Luanco, à la fin c’est le nom de Luanco, et maintenant en Segunda B c’est très différent, nous sommes à la télévision, car aujourd’hui ils calculent qu’entre la région autonome de León, qui donne le jeu, et les “fous” il y aura une audience de 60 000 spectateurs, imaginez ce que c’est pour mettre le nom de Luanco en Castille et León “, fait remarquer le président.

Et si cela ne suffisait pas, il y a le problème des installations de Balbín, que 50 jours après avoir fini, ils ne sont toujours pas ouverts: «Depuis 50 jours, personne n’est apparu là-bas et il y a le terrain, nous ne pouvons pas l’utiliser pour nous entraîner, ni nous, ni Gozón, ni Podes, ni tous les notre football de base, qui est à la maison et les enfants, impatients d’aller jouer là-bas », déplore le président.

Un problème qui les affecte dans le sport, puisque l’équipe que les entraîneurs d’Oli peuvent à peine exercer: «Sur les 37 années que je suis ici, l’actuelle est l’une des quatre meilleures équipes que nous ayons eues, avec quatre footballeurs qui ont joué en Première Division; Mais tout cela nous affecte beaucoup, les gamins sont fous, un jour ils s’entraînent à La Morgal, un autre à Gijón, un autre jour ils vont à la plage, ils ne peuvent pas travailler dans les conditions typiques d’une équipe de football ».