Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 19 novembre 2020, p. a10

Pour que l’équipe mexicaine puisse améliorer ses performances et être plus énergique “cela prend plus de temps pour le travail d’équipe, car ce n’est qu’ainsi que le style de jeu proposé par l’entraîneur (Gerardo Tata Martino) peut être parfaitement assimilé”, a estimé l’entraîneur. Rubén Omar Romano, qui, en ce sens, a souligné l’importance pour les clubs de céder leurs joueurs au Tricolor pour des périodes plus longues.

Il a mentionné que si le représentant national avait des concentrations plus étendues, des épisodes aussi mauvais que les premières minutes du match amical de mardi dernier contre le Japon seraient probablement évités, dans lesquels le fonctionnement de la représentation nationale n’était pas aussi efficace.

«C’était une première mi-temps où l’équipe japonaise avait l’air supérieure, la bonne chose était que Martino a pu réorganiser les choses et le Mexique a montré un autre visage, il avait la force qu’il n’avait pas eu contre la Corée du Sud (samedi dernier).

«En général, je pense que ces deux matchs ont été un bon test pour El Tri, car ils étaient des adversaires très difficiles. Depuis l’arrivée de Tata, j’ai vu une équipe sûre sur le terrain, avec une idée très claire, qui va évidemment s’améliorer car je peux travailler davantage avec eux.

Parfois, il est difficile d’obtenir ce type de rencontre sur des terres européennes et avec des équipes de qualité, mais il faut continuer à se battre, il est essentiel que les joueurs profitent d’autres latitudes et dans des conditions différentes de celles auxquelles ils sont habitués, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait applaudi les résultats positifs que l’équipe tricolore a obtenus lors de ses deux récents mini-tours d’Europe, où elle a récolté trois victoires (contre les Pays-Bas, la Corée du Sud et le Japon) et un match nul (contre l’Algérie), le barreur argentin a estimé qu’il était encore nécessaire savent comment gérer cette pression élevée que subissent les rivaux hiérarchiques.

Il a souligné qu’il est essentiel que les équipes mexicaines participent à nouveau à la Copa América, les Libertadores, et s’affrontent ailleurs, avec un type de pression différent, car cela renforce la mentalité des joueurs.

Concernant Raúl Jiménez, qui joue actuellement pour Wolverhampton et a contribué un but lors de la victoire 2-0 contre le Japon, l’entraîneur a déclaré qu’il avait encore besoin d’acquérir plus d’expérience pour être considéré comme le leader du Tri.

Non, je ne le vois toujours pas comme la référence de l’équipe mexicaine, bien qu’il ait réalisé une très bonne performance dans sa première étape, nous devons encore attendre qu’il consolide un peu plus, j’espère qu’il deviendra un attaquant qui contribue à de nombreux buts le tricolore, mentionna-t-il.

Il a également considéré que la performance du gardien Guillemo Ochoa a été cruciale dans le match contre l’équipe japonaise.

Si sa propriété dans l’arc tricolore était mise en doute, lors de ce dernier match, il a montré qu’il était en bonne condition pour continuer au poste. En première mi-temps, il a très bien répondu, sans ses multiples arrêts, le résultat aurait été différent. Je n’ai aucun doute qu’il y aura un combat important pour occuper cette place, après ce que (Alfredo) Talavera et Hugo González ont montré, mais pour moi, Ochoa reste la première option jusqu’à présent, a-t-il déclaré.