Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Vendredi 20 novembre 2020, p. 9

Manuel Lapuente a salué le travail de Gerardo Martino à la tête de Tricolor en soulignant que les matchs amicaux ont été bien gagnés depuis qu’il a pris le banc, mais on ne peut pas chanter le vol, on va bien et il reste encore un long chemin à parcourir.

L’ancien barreur de l’équipe nationale a estimé qu’il ne fallait pas être exagéré avec les résultats obtenus. On peut seulement dire que l’équipe va bien, mais des ajustements manquent encore, comme la bonne incorporation des ailes et le travail sur une bonne définition, si vous allez attaquer, faites-le avec tout.

Bien que l’équipe mexicaine ait battu la Corée du Sud et le Japon lors de la dernière date de la FIFA, lors des matches qu’elle a subis en première mi-temps, les attaquants Raúl Jiménez, Hirving Lozano et Jesús Corona se sont vu refuser un but. C’était jusqu’au complément quand ils ont réussi à préciser.

Détails à corriger

Pour Lapuente, corriger et parvenir à une bonne définition n’est qu’une question de pratique, mais il faut aussi travailler sur la mentalité des joueurs. Ils doivent supprimer la fierté. Car atteindre le but ou générer un danger ne peut pas faire confiance, d’abord il est marqué, puis il est célébré, a-t-il déclaré.

Cependant, il a précisé que malgré les échecs devant le but, c’est un pas en avant pour créer ces jeux. Il a souligné l’importance de s’améliorer à cet égard, car dans un tournoi officiel ou une Coupe du monde, ce serait une faute grave, à un coût élevé; rappelez-vous, cela nous est déjà arrivé avec l’Allemagne (en France 1998).

Il a affirmé que bien que les duels amicaux permettent à l’entraîneur de faire une analyse pour se conformer au 11 de départ, les joueurs doivent être conscients qu’ils vont gagner leur place dans l’équipe et pour ce faire ils doivent tout donner, alors seulement l’entraîneur aura confiance en eux.

Il a applaudi que Martino ait exigé des rencontres avec des rivaux importants, qui ne sont pas venus se rendre, et que la Fédération mexicaine de football a accepté de faire ces matchs, se souvenant quand le Tricolore, sous ses ordres, a remporté la Coupe des Confédérations 1999.

A cette époque, nous avons fait plusieurs tournées internationales. Ce que je cherchais a été réalisé et maintenant cela peut être plus facile. Avant les confédérations, nous sommes allés en Amérique du Sud, puis à Riyad (Arabie saoudite) et aux États-Unis.